Si durante el día de hoy has intentado realizar alguna consulta a ChatGPT y no has podido, no eres tú. Es algo que está pasando a más personas, e incluso están debatiendo sobre ello en el foro de OpenAI. No se sabe muy bien qué está pasando, pero hay algún problema al enviar los mensajes. Sencillamente, no le llegan al chatbot, y en las herramientas del desarrollador se ven mensajes de error con el método «Post» que es lo que suele usarse para enviar información.

En un principio, se pensaba que no afectaba a Firefox, pero uno de los comentarios menciona a «Mozilla» y dice que tiene el mismo problema. La solución que han encontrado no funciona en todos los escenarios, y pasa por eliminar las cookies de todo lo relacionado con OpenAI, dominio en donde se aloja ChatGPT. El problema es que hay gente, entre los que me incluyo, que seguimos sin poder enviar nada aunque no nos quede ningún rastro de OpenAI.

ChatGPT sí funciona en un entorno limpio

En mi experiencia personal, yo he sido incapaz de enviar nada desde Vivaldi, hasta que he abierto una ventana privada para entrar en un entorno limpio y me he identificado. En otros navegadores en donde no suelo usar ChatGPT, me ha funcionado sin problemas, probablemente porque el entorno está limpio de OpenAI.

La lista de navegadores afectados parece incluir todos los conocidos. En el foro se mencionan Chrome, Edge, Mozilla (Firefox), Opera y Safari, a lo que añado yo Vivaldi. Parece pasar en cualquier sistema operativo y versión de ChatGPT, por lo que el problema está en la parte e OpenAI. Por lo tanto, y a la espera de conocer más detalles, lo mejor va a ser esperar. Si nos urge, siempre podemos usarlo en las aplicaciones móviles o iniciando una ventana privada o incógnito del navegador.