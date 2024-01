Hay navegadores que cuidan más nuestra privacidad que otros. No hay nada seguro al 100%, pero sí podemos tomar algunas medias. Entre ellas, algo que si se suele hacer es navegar en modo incógnito, aunque muchos piensan que están totalmente protegidos y, en cuanto a protección y como bien dice DuckDuckGo, es lo mismo que esconderse detrás de una farola. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Y qué diferencias tiene con el modo de invitado?

Hay alguna diferencia y es algo sutil. Los usuarios de Firefox no tienen posibilidad de elegir, o no de manera sencilla. Como explicaremos más adelante, tiene que ver con los perfiles, y en el navegador de Mozilla hay que crear uno nuevo manualmente si se quiere usar algo parecido a una sesión de invitado que sí está en los navegadores basados en Chromium. Ambos modos son un tipo de navegación privada, pero no exactamente igual.

Qué es el modo incógnito

El modo incógnito es, como su nombre indica, intentar ocultarnos nosotros mismos para que algo no nos vea. Es decir, cuando yo abro una ventana de incógnito lo que quiero es que todo lo que pase en esa sesión se quede en esa sesión. Las búsquedas, cookies, caché y todo lo demás no se guardará, y tampoco veremos la invitación a guardar las contraseñas si nos identificamos en un servicio. Cuando mencionábamos que eramos nosotros los que queríamos ocultarnos queríamos decir que el perfil es el nuestro, y desde el modo incógnito sí podemos acceder a nuestro historial y contraseñas, por ejemplo. Al cerrar la ventana, todo se eliminará.

Qué es el modo invitado

El modo o sesión de invitado es una opción que hay en navegadores como Chromium que inicia una ventana privada, pero el usuario puede ser cualquiera. Por lo tanto, esa sesión es, de alguna manera, como una Live Session de un sistema operativo basado en Linux: no tendremos/el invitado no tendrá acceso a nada de ningún perfil existente. En algunos navegadoras incluso se limita el uso de botones, todo pensado para que sea una sesión 100% de usar y tirar.

Todo lo que pase en esa sesión se queda en esa sesión, nada se guardará y tampoco se podrán guardar contraseñas.

Cuándo usar cada uno

Creo que con las explicaciones anteriores, la cosa está bastante clara, pero podemos intentar arrojar algo más de luz con algunos ejemplos.

Siempre se ha usado la navegación privada para el diseño/desarrollo web. El motivo son las cookies y caché en general, que es probable que no veamos los cambios que hacemos tal y como esperamos porque lo que el navegador tiene guardado lo impide. Lo que se hace en este caso es entrar en un entorno limpio, y permite ver las cosas tal y como las verá cualquier nuevo visitante a un sitio web. También podemos usarlo para que algo no quede almacenado de ninguna manera, y motivos puede haber muchos y muy variados.

El modo o sesión de invitado es lo que hay que usar cuando queremos dejar que alguien use nuestro navegador sin que tenga acceso a nada nuestro. Si se eligiera el modo incógnito, nuestro invitado estaría protegido, ya que todo se destruirá al cerrar la ventana, pero nosotros no lo estaríamos de él. Sería capaz de ir a Facebook, Twitter o Gmail e identificarse. Lo que es peor, si conociera algún sistema que permite ver qué hay debajo de las bolas que ocultan las contraseñas, podría incluso guardárselas.

Por lo tanto, lo que hay que hacer es crearle una sesión/perfil de invitado donde nada se guarde y no tenga acceso a nada de otro perfil.

Para qué no sirven los modos incógnito e invitado

Espero que no haya ninguno, pero si alguno de nuestros lectores está pensando en hacer cosas ilegales y peligrosas, ninguno de los dos modos le va a proteger de las fuerzas de la ley. La navegación sí quedará registrada por nuestra operadora, y si fuera necesario y la ley lo pidiera, lo descubrirían. Habría otras maneras de protegerse, pero ya no tienen nada que ver con la naturaleza de este artículo.

Espero que haya quedado clara la diferencia principal entre los modos incógnito e invitado. Y también que el que esté pensando en hacer cosas ilegales siga confiando en ellos…