A mediados de septiembre descubrí que Ubuntu 23.10 llevaba días usando una nueva tienda de aplicaciones. Aún no tenía nombre, pero actualmente se llama Centro de aplicaciones en español o App Center en inglés. Lo malo era que sólo soportaba paquetes snap, pero en la hoja de ruta constaba la promesa de que esto cambiaría en el futuro. Después de un tiempo comprobando casi a diario si el soporte llegaba, hoy traigo buenas noticias.

En la captura anterior se ve una búsqueda en el Centro de aplicaciones del futuro Mantic Minotaur. Lo que diferencia a esta imagen de otras es que hay un apartado «Filter by» que ofrece como opción «Debian packages», que traducido al idioma de la mayoría de nuestros lectores es «paquetes de Debian» o «paquetes DEB». Los problemas actuales son otros, y habrá que ver si da tiempo a que los solucionen antes de la llegada oficial de Ubuntu 23.10.

El Centro de aplicaciones sigue sin estar en español

A fecha de 1 de octubre, el Centro de aplicaciones de Ubuntu 23.10 sigue sin estar en español. Si no cambiamos el idioma a uno soportado en la actualidad y buscamos algún paquete DEB, lo que veremos será un mensaje de error porque «el idioma xx_XX no está soportado», que vayamos a GitHub e informemos. Es un fallo que probablemente se solucione pronto, y no descartaría que lo hicieran incluso mientras escribo este artículo. Aunque también podrían pasar días.

Entre otros puntos queda por solucionar un problema con las búsquedas. Para conseguir la captura de cabecera no he escrito «vlc» en la caja de búsqueda y le he dado a Intro. He tenido que hacer clic en la lista de resultados que aparecía abajo, o de lo contrario no hacía nada. Queda por pulir.

Cómo buscar paquetes DEB en «App Center»

Para buscar un paquete DEB, me da a mí que también debe haber cambios. El error que (por lo menos a mí) muestra ahora tras hacer una búsqueda mete el texto «Snap packages» en la caja de texto, y da la impresión de que habrá una manera directa de buscar un tipo de paquete u otro. Mientras tanto, hay que realizar una búsqueda, clic en el resultado «Search all results for» + búsqueda y, una vez con los resultados frente a nosotros, hacer clic en «Filter by» y elegir «Debian packages».

Todo esto debería estará en español en algún momento. Lo que no llegará o no se espera es el soporte para paquetes flatpak, pero con este Centro de aplicaciones se ganará en rendimiento y no se perderá nada con respecto a la actual Ubuntu Software.