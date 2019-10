Buenas noticias. Adobe continuara ofreciendo sus servicios en Venezuela

A principios de mes compartimos aquí en el blog la noticia sobre el comunicado por parte de Adobe Systems Incorporated (Adobe) en donde por cuestiones políticas de EE.UU. tenia el impedimento de continuar ofreciendo sus servicios y productos a todas aquellas empresas y personas que radicaran en territorio Venezolano.

Ademas de que se veía forzado a tener que cerrar todas las cuentas, con la finalidad de cumplir con el decreto ejecutivo de EE. UU, procedente de la Orden Ejecutiva 13884, cuyo efecto práctico es prohibir casi todas las transacciones y servicios entre empresas, entidades e individuos estadounidenses en Venezuela.

Esto es básicamente por las sanciones impuestas por Washington que congelan las posesiones del gobierno venezolano en los Estados Unidos y ponen fin a su comercio con otros países, con el objetivo de presionar al presidente Maduro para que se retire.

Ante esto Adobe mando emails a todos sus usuarios en territorio venezolano donde básicamente se les informaba de la terminación del uso de sus servicios y que sus cuentas serian cerradas y eliminadas, ademas sin posibilidad de poder realizar reembolso alguno.

Este anuncio causo un gran enfado por parte de sus usuarios ya que según ellos sin mas ni menos simplemente se les quitaba algo que ellos habían adquirido. Y que no era posible que no pudieran recibir el reembolso por sus compras con la compañía.

Ante estas criticas y una gran cantidad de mensajes en la cuenta de Twitter de Adobe, la empresa simplemente respondió:

“No podemos hacer un reembolso. El decreto 13884 ordena el cese de todas las actividades, incluidas ventas, soporte, reembolso y crédito “, dijo Adobe.

Posterior a este mensaje, pocos días después, Adobe volvió a emitir otro comunicado, en donde siempre si realizara el rembolso de los productos que fueron adquiridos unicamente en su sitio a todos aquellos usuarios en territorio Venezolano.

En el comunicado ademas Adobe explicaba que el reembolso solamente se efectuaría a más a tardar a finales de mes.

Y ahora, días después de ello. Adobe volvió a emitir otro comunicado al respecto y precisamente el dia en el que supuestamente todas las cuentas de los usuarios Venezolanos serian canceladas y eliminadas.

En este comunicado comparte que luego después de diversas conversaciones con el gobierno de EE. UU., Adobe Inc. había logrado obtener una licencia por parte del gobierno estadounidense para continuar suministrando todos sus productos y servicios en Venezuela.

Con ello EE. UU. ha dado permiso el Adobe para continuar ofreciendo sus servicios Creative Cloud, incluidos Photoshop e Illustrator, a clientes venezolanos, según un nuevo anuncio publicado en el sitio web de Adobe.

Finalmente también Adobe comunico que a todos aquellos suscriptores de pago a los que se les canceló su cuenta recibirán 90 días de acceso gratuito a todos los productos y servicios que tenían antes a modo de disculpa.

Ademas también dijo que es importante que cualquier persona que haya perdido el acceso a los servicios pago debería recuperar su acceso dentro de una semana, ya que la activación de las cuentas se estará llevando gradualmente.

“Compartimos el hecho de que los usuarios pueden continuar accediendo a la cartera de Creative Cloud y Document Cloud, así como a su contenido, como lo hacían antes. Si pierde el acceso a los servicios premium, serán restablecidos dentro de una semana “, dijo Chris Hall, vicepresidente y gerente general de Adobe.

Estas platicas por parte de Adobe con el gobierno de los estados unidos no fueron simplemente por bondad, ya que según Reuters en su articulo:

Los venezolanos dijeron que estaban recurriendo a la piratería después de que Adobe, dijera que planeaba detener el acceso a sus productos para cumplir con las sanciones.

Ademas de que las sanciones impuestas no afectaban en gran medida a los altos funcionarios de Venezuela (dado que las sanciones de EE.UU. tienen ese fin) si no que terminarían afectando a los ciudadanos, ademas de que el cese de un país entero no es bueno para la economía de Adobe.