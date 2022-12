Tras la anterior versión, lanzada a principios de septiembre y siendo la última LTS, ya tenemos aquí otro lanzamiento de punto de una de las herramientas de código abierto más elogiadas, hasta el punto de hacerlo personas como Edward Snowden. Blender 3.4 introduce muchas mejores interesantes, pero a los usuarios de Linux nos llamará la atención que ya soporta Wayland de manera nativa. Con esto, además de presentar menos fallos, se hará un uso más eficiente de los recursos.

Blender 3.4 ha finalizado el soporte para Wayland que introdujo hace aproximadamente dos años. Sus desarrolladores recomendaban usar este software de modelado 3D, entre otras cosas, en X11, y ahora ya no debería haber ninguna preferencia. Pero no llueve a gusto de todos, y habrá usuarios de NVIDIA que no podrán aprovechar todo el soporte. La de NVIDIA y Linux es una pareja que no siempre termina comiendo perdices.

Novedades más destacadas de Blender 3.4

Soporte para el renderizado por GPU vía EEVEE/Workbench.

Nuevo panel de rehacer en NLA.

Editores Dopesheet y línea de tiempo.

Posibilidad de sobrescribir todas las rutas usando variables de entorno.

Creación de miniaturas más rápidas para imágenes webp.

Soporte para AV1 con FFmpeg.

Los ajustes de mascara automática en el modo de escultura es ahora accesible desde la cabecera en el Viewport 3D.

Atributos de reproyección más rápidos con el reajustador de vóxeles.

Mejoras de rendimiento cuando no se utilizan conjuntos de caras y máscaras.

La pintura de pesos y vértices utilizará toda la pila de modificadores si no produce cambios en la topología.

Los conjuntos de caras ahora son opcionales, lo que significa que los objetos primitivos no tienen un atributo de conjunto de caras por defecto.

Blender 3.4 ya está disponible desde su página web, en donde los usuarios de Linux descargaremos su tarball. Su paquete snap ya está disponible, y pronto debería aparecer en Flathub. En los próximos días aparecerá también en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux.