Amazon Luna: streaming de videojuegos también en ¿Linux?

Cada vez nacen nuevos servicios de streaming para videojuegos. Netflix popularizó este tipo de servicios para vídeo, ahora también ha llegado al mundo gaming con Google Stadia, Sony Play Station Now, NVIDIA GeForce Now, Shadow, etc. Y uno de los últimos en incorporarse es Amazon Luna, ya que la plataforma americana parece que se está interesante en explotar el mundo del videojuego con Twitch, Prime Gaming, etc.

Amazon Luna se lanzó originalmente solo para usuarios de Microsoft Windows, pero parece que están trabajando para llegar también a los usuarios de GNU/Linux, ya que están buscando contratar a personas con experiencia en Proton/Wine según algunos anuncios de trabajo en las bolsas de empleo. Además, en el propio anuncio se dice que el rol del contratado estará relacionado con el código fuente de proyectos de código abierto como Proton y Wine para poder ejecutar videojuegos de forma estable y eficiente.

Amazon, en el anuncio de trabajo, también da otros detalles, como «resolver problemas técnicos difíciles en la pila gráfica de Linux, desde el kernel de Linux hasta las bibliotecas gráficas. Además, necesitan gente capaz de trabajar con DirectX, Vulkan, DXVK y OpenGL, así como saber bucear en profundidad en los problemas de rendimiento relacionados con los gráficos y buscar soluciones para solventarlos. Más claro, imposible…

Independientemente de lo que se piense de los servicios de streaming en la nube, Amazon Luna ahora hace este movimiento que no deja de ser interesante. Una gran noticia para llevar a todas aquellas personas que tengan distros a que puedan emplear el servicio y jugar a títulos nativos para Windows.

Por otro lado, en defensa de Amazon Luna, que también está basado en navegador, como Stadia, parece que sí que ha sabido ofrecer eso que los gamers buscaban y que en un inicio se pensó que sería Stadia, pero que finalmente se llevaron una desilusión. Es decir, Luna será como el Netflix de los videojuegos, pagando una suscripción podrás tener acceso a una gran biblioteca de títulos de todo tipo, sin tener que pagar en la tienda como sucede en Stadia con muchos títulos…