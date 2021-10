En el artículo anterior hablamos sobre la obsolescencia programada definiéndola como un conjunto de estrategias para obligar al usuario a comprar un artículo nuevo mediante restricciones al funcionamiento del producto actual.

A continuación veremos algunas soluciones de código abierto para combatir o mitigar estas prácticas.



Alternativas de código abierto para combatir la obsolescencia programada

Mi anterior computadora duró 9 años. De no ser por un estabilizador de tensión defectuoso, podría haber durado un par de años más. Claro, siempre y cuando yo siguiera usando Linux, de querer instalar Windows 11 no me hubiera servido para nada.

De hecho, mi ordenador nuevo tampoco reúne las características necesarias para Windows 11. Sigo esperando que Satya Nadella se dé por aludido y me regale una computadora compatible, pero, me sigue ignorando.

Con los teléfonos móviles y tabletas nunca pasé de los dos años. En todos los casos el conector de la batería se daña hasta el límite de lo irreparable. Claro que es culpa mía por comprar modelos baratos con poca batería. Aunque, si el conector aguantara, probablemente hubiera tenido que lidiar con la falta de actualización del sistema operativo.

Recientemente tuve acceso a tres modelos de teléfonos de primera marca. Modelos algo antiguos pero que todavía funcionan perfectamente. Dos de ellos son compatibles con variantes de código abierto de Android mientras que el tercero soporta Ubuntu Touch.

Ya les contaré mis experiencias.

Lo cierto es que gracias al código abierto es posible alargar la vida útil de estos equipos.

Computadoras

El caso de las computadoras es el más fácil de todos. Basta con cambiar el sistema operativo existente por una distribución Linux diseñada para computadoras con pocos recursos.

Dos distribuciones para 32 bits

Debian: Es la base de muchas distribuciones populares. Está enfocada más en la estabilidad que en ofrecer las últimas versiones del software.. Te permite disfrutar de un escritorio completo.

Zorin OS Lite: Es una versión optimizada para consumir menos recursos de la distribución basada en Ubuntu

Dos distribuciones para equipos con pocos recursos

Puppy Linux: No está basada en ninguna otra versión aunque puede instalar programas en los formatos de las distribuciones más populares, Los requisitos para ejecutarse son 250 mb de RAM y un procesador de 900 MHz. El espacio en disco requerido es de 600 MB.

AntiX Linux: Esta es una distribución basada en Debian. Para funcionar solo necesita 256 MB de RAM y un espacio en disco de 4 GB. Tiene tres versiones con distintas funciones de configurabilidad.

Teléfonos inteligentes

El cambio de sistema operativo en teléfonos inteligentes requiere algo más de habilidad. (Estoy hablando de Android, no tengo idea de si se puede hacer algo parecido con los dispositivos de Apple) Existen una serie de ROMs preconfiguradas para los modelos más populares y solo es necesario seguir los tutoriales. En el caso de modelos que no estén en la lista puedes probar crear tu propia ROM, pero, esto requiere un nivel de experiencia mayor.

Hace años compré una tablet barata para probar, pero, tenía tan poco pedigree que ningún programa supo como rootearla.

Dos sistemas operativos para teléfonos inteligentes

LineageOS: Es una distribución basada en la parte de código abierto del código de Android y sigue su ritmo de desarrollo. Es ideal para conseguir una versión más actual del sistema operativo cuando el fabricante no la provee. Aunque no trae preinstalados los servicios de Google, es posible agregarlos.

Ubuntu Touch: ¿Vieron esas personas que cuando se separan de su pareja cambian para mejor de una manera impresionante? Lo mismo pasó con Ubuntu Touch cuando Canonical abandonó el proyecto y quedó en manos de la comunidad. Para mi gusto los desarrolladores no aprovechan el potencial de la plataforma, pero, es posible arreglarselas para tener acceso a los servicios más populares.

Esta es solo una muestra de las alternativas que el código abierto nos ofrece para seguir utilizando los dispositivos que tanto nos costó comprar. Además, son cada vez más los proyectos diseñados para ser reparados y modificados a gusto del usuario.