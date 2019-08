Aunque no es exclusivo de esta distribución, una de las funciones que más me llaman la atención de Arch Linux es que usa un modelo en el que se instala una vez y se puede actualizar de por vida (si no pasa nada extraño en el futuro) desde el mismo sistema operativo. Pero eso no significa que no lancen imágenes actualizadas. De hecho, lo hacen una vez al mes y la imagen ISO lanzada en agosto es la primera en usar el kernel Linux 5.2, más concretamente la última versión estable disponible, la Linux 5.2.5 que fue lanzada hace dos días, el 31 de julio.

La nueva versión o, mejor dicho, el nombre de la nueva imagen es Arch Linux 2019.08.01, y no hay que ser un lince para saber que la numeración significa 1 de agosto de 2019 (ayer). Lo que incluye esta versión no es más que todas las actualizaciones que había disponibles en sus repositorios oficiales hasta el 31 de julio, entre lo que tenemos parches de seguridad y actualizaciones de software del resto de paquetes, como aplicaciones.

Ya disponible Arch Linux 2019.08.01

Como hemos mencionado anteriormente, Arch Linux “no lanza nuevas versiones” de su sistema operativo, es decir, a diferencia de otras distribuciones, todas las novedades las añaden en forma de actualizaciones que están disponibles siempre, por lo que esta, como el resto de imágenes que lanzan cada mes, es para realizar una instalación de cero, restaurar o instalar el sistema operativo por primera vez.

Aunque esto es algo que los más veteranos ya sabrán, los usuarios que ya tengan instalado Arch Linux en su ordenador pueden instalar todas las actualizaciones que incluye la ISO 2019.08.01 abriendo un terminal y escribiendo el siguiente comando:

sudo pacman -Syu

Si por el contrario queréis realizar una instalación de cero, podéis descargar la nueva imagen ISO desde este enlace.