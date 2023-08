Lo peor del vídeo en streaming es que hay muchos servicios y cada uno ofrece contenido diferente. Si quieres ver «Better Call Saul» tienes que ir a Netflix, para «Juego de Tronos» necesitas suscribirte a Max (HBO)… Y algo así pasa con el software. Aunque existe lo multiplataforma, hay aplicaciones que sólo funcionan en Windows, otras sólo en macOS y otras sólo en Linux. En parte para solucionar también parte de este problema existe Wubuntu.

A la última versión también se le conoce como Windows Ubuntu 11, y es que ha evolucionado de ofrecer una interfaz calcada a la de Windows 10 a ser una copia casi exacta de Windows 11 (la KDE). Desde que pasaron a incluir el 11 en su nombre, su desarrollador incluyó también una de las funciones estrella de W11: el soporte para aplicaciones de Android. Recordamos aquí que Wubuntu o Windows Ubuntu 11 es el sucesor de WindowsFX, quien también soportaba Android antes de su cambio de nombre, pero ya con el 11.

Wubuntu es Ubuntu y siempre lo será

Para el usuario de Linux, Wubuntu es Ubuntu y siempre lo será. Más concretamente la última versión LTS de Ubuntu con escritorios modificados de KDE y Cinnamon. El primero es el que ofrece la interfaz de Windows 11, mientras que el segundo muestra la de Windows 10. Si queremos usar el terminal para aprovechar herramientas como FFmpeg, Magick (antes convert de Imagemagick) o conseguir sin esfuerzo iniciar un servidor de PHP para probar nuestros proyectos de manera local, eso siempre será una posibilidad.

La instalación de software nos resultará familiar, por no decir que la conoceremos bien. Si queremos instalar LibreOffice podemos hacerlo con sudo apt install libreoffice, y si navegamos por la red y encontramos un paquete DEB, podremos instalarlo con sudo dpkg -i nombre_del_paquete o haciendo doble clic en él y haciéndolo con la tienda de software. ¿La documentación? La relacionada con la base del sistema operativo, instalación de paquetes, rutas de carpetas, etc, es la misma que la de Ubuntu, como también lo será parte de lo que hace que esta distro sea compatible con apps de Windows. Tira de WINE y Winetricks, y las búsquedas relacionadas deben incluir esos nombres.

El soporte para apps de Windows y Android como extras

El soporte para aplicaciones de Windows y Android son un extra que se ha añadido a Ubuntu LTS. Como acabamos de mencionar, para instalar o ejecutar las aplicaciones de Windows hace uso de WINE, un viejo conocido en la comunidad Linux y también, aunque mucho menos, en la de macOS. Está instalado y configurado por defecto, y se pueden instalar programas como GIMP o Notepad++ y funcionan sin hacer ningún paso extra.

Si nos encontramos con alguna aplicación que requiera como mínimo Windows 10, ahí ya tenemos que lanzar Winetricks y hacer cambios, ya que, por defecto, ahora mismo WINE coge como base Windows 7. Pero lo cierto es que funciona, y funciona muy bien. Como cuando estamos en Windows, sólo es necesario hacer un clic en el archivo para que inicie el instalador. Si la aplicación no es muy exigente, se instalará como si estuviéramos en el sistema de Microsoft.

Muy diferente es el soporte para aplicaciones de Android. Porque no, no se puede buscar un APK, hacer doble clic sobre él e instalarlo. Tampoco podremos ejecutar apps sueltas como sí lo permite Waydroid. Lo que sí permite hacer Wubuntu es descargar e instalar una imagen de PrimeOS (Menú/Android/Descargar imagen), y lo que obtendremos es un máquina virtual del sistema operativo con Google Play incluida. Poco más se puede decir de una máquina virtual.

Lo malo de Wubuntu

Hay algo que no es malo per se, pero sí lo es para aquel que crea que Wubuntu es más parecido a Windows de lo que verdaderamente es. No es compatible con la Microsoft Store, la tienda oficial de Windows desde la que se pueden descargar programas. Tampoco es muy grave, ya que la mayoría de ellos se pueden descargar desde su página web, pero hay desarrolladores que sólo lo ofrecen en la tienda de Microsoft, y sin acceso a ella hay programas que no se pueden instalar en Wubuntu. Éstos se suman a los que tampoco sea posible instalarlos con WINE.

Lo que sí gusta menos es que no es un sistema operativo gratuito, no en su totalidad. Aunque lo que descargamos desde su página web sí es gratis y tiene el nombre de edición gratuita, para poder aprovechar todo su potencial hay que pagar 35€, lo que desbloqueará el 100% de los PowerToys y eliminará la publicidad de la imagen anterior.

La notificación aparece abajo a la derecha, y la veremos cada vez que iniciemos el sistema operativo. Por si esto no fuera invasivo, también se abre Edge en una página web para adquirir la licencia de los PowerToys. No es posible parecerse a alguien sin coger también lo malo, parece ser.

No he encontrado manera de desactivarlas estas notificaciones, y aquí hay que volver a eso de la documentación. Lo que esté relacionado con Linux o Ubuntu sí lo encontraremos rápido con cualquier buscador, pero no será igual cuando nuestra duda esté relacionada con Wubuntu. Sin saber nada de la naturaleza de esta notificación, poco se puede hacer.

Tampoco me gusta que no se puede buscar desde la caja de búsqueda de las opciones. Al intentarlo se abre KRunner, lo que queda un poco… no sé, feo.

Conclusión

Aún así, es una buena opción para los que quieren lo mejor de los dos mundos y no saben cómo conseguirlo por su cuenta. Tras la instalación de cero soporta la instalación de muchas aplicaciones de Windows, todas las de Ubuntu LTS e incluye software para los que dependan de Microsoft un poco más. Como extra, facilita la instalación de una máquina virtual de Android, con lo que podremos, por ejemplo, jugar a títulos de la Google Play.

Yo, que hace mucho que vivo en Linux, sigo prefiriendo Ubuntu normal, pero Wubuntu es una buena opción para el que lo quiere todo. O casi todo.