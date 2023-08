Tal vez el principal problema del software libre y de código abierto es el financiamiento. Es por eso que muchos optaron por un modelo dual, Ofrecer el software por descarga gratuita y algún tipo de servicio adicional de pago. Como parte de este modelo, WordPress ahora intenta conseguir al menos parte de los clientes de Google Domains.

Si no sabes lo que es WordPress, te cuento que es lo que te permite leer en este momento este artículo. Se trata de un sistema de gestión de contenidos, es decir un software que hace que uno pueda dedicarse a escribir contenido sin tener que escribir código HTML o CSS para la diagramación.

¿Por qué WordPress va por los clientes de Google Domains?

En los primeros tiempos de Internet, si querías tener un sitio web debías escribir código, y debías escribirlo para cada página. Existían programas como Microsoft Frontpage o Macromedia Dreamweaver que te permitían automatizar cosas, pero igual era necesario crear contenido y diseño para cada página.

Esto no constituía un problema importante en páginas que no cambiaran demasiado en el tiempo, pero, a medida que los blogs se popularizaron, se hizo necesario un sistema que permitiera acelerar la publicación de contenidos. Por un lado, aparecieron gestores de contenidos que uno podía alojar en su propio servidor web y por el otro, plataformas que brindaban el software y el alojamiento.

WordPress es ambas cosas, desde la página WordPress.org se puede descargar el gestor de contenidos. Mientras tanto, Automattic, el brazo comercial del proyecto tiene una plataforma para alojamiento de blogs y páginas web, registro de dominios y marketplace de plantillas y complementos.

Google Domains era el servicio de registración de dominios de Google, decimos era porque el 15 de junio de 2023 Squareespace acordó adquirirlo. Squareespace es uno de los competidores de Automattic en el mercado de plataformas de construcción y alojamientos de sitios web.

La propuesta

La propuesta que hacen desde la plataforma WordPress.com para el primer millón de clientes que opte por la transferencia es no solo hacerse cargo del costo de esta, y además extender el registro por un año más. No conforme con esto suben la apuesta y aseguran que el costo de renovación será igual o más bajo que el que pagaban con Google para los 400 dominios de nivel superior que forman parte de su catálogo. También planean ofrecer la misma cortesía a sus actuales clientes.

Por supuesto que solo será posible si no hay un aumento de los costos mayoristas.

Otras ventajas de la oferta son:

Velocidad de DNS más rápidas que las de Google, GoDaddy y DigitalOcean.

más rápidas que las de Google, GoDaddy y DigitalOcean. Privacidad: Salvo para ciertos países, la protección sobre los datos del propietario de un dominio está incluída en el costo.

¿Conviene la oferta?

De nuevo quiero remarcar la diferencia entre WordPress.org (El gestor de contenidos) y WordPress.com (La plataforma de construcción y alojamiento). Para mi gusto WordPress.org se está convirtiendo cada vez más en bloatware obligando a instalar complementos (Muchas veces redundantes) cada vez que instalas un tema nuevo y dejando las mejores características para los complementos de pago. Y, el costo de los temas y complementos de pago son demenciales.

Por otro lado, WordPress.com es la mejor plataforma de alojamiento web que utilicé en mi vida. Funcionamiento impecable, excelente soporte técnico y todo lo necesario para tener un sitio web corporativo o blog profesional funcionando sin problemas. Solo la desquiciada economía argentina y la creciente cotización del dólar hicieron que la abandonara.

Mi consejo es que a menos que tengas algún otro servicio asociado a Google Domains como Google Workspace aproveches la propuesta. Estarás colaborando con uno de los mejores proyectos de código abierto y obtendrás un servicio genial al mejor costo.

Y sí, sé que me estoy contradiciendo, pero que a mí en este momento no me sirva WordPress.org no significa que para otra gente no resulte la herramienta ideal. De hecho, Linux le debe gran parte de su difusión.