WineHQ ha lanzado hace unas horas una nueva versión de desarrollo de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Lo que tenemos disponible esta vez es WINE 9.4, una entrega que no pasará a la historia ni por las novedades más destacadas ni por el número de cambios. Eso no significa que sea una actualización que no merezca tener en cuenta, sólo que en veces ha habido algo más que destacar.

La lista de cambios asciende a 321, lo que puede considerarse que está dentro de la media. En las novedades más destacadas se incluye que el vkd3d incluido ha subido a la versión 11, soporte inicial para el driver OpenGL en Wayland, soporte para elevar privilegios de procesos y más mejoras en el puntero HD, a lo que se le suma el último punto con el habitual «varias correcciones de errores».

Bugs corregidos en WINE 9.4

Añadir menú de inicio y barra de tareas opcionales al explorador.

Explorer++ 1.2: el menú del botón derecho (en la vista de lista principal) se degrada a nada cuando se abre varias veces.

Total Commander 8.x: El menú contextual no contiene la entrada ‘pegar’.

Total Commander 8.x: los atajos de teclado para cortar/copiar/pegar no funcionan.

Total Commander 8.x: «cortar» funciona como «copiar».

Visio 2003 no lee la lista completa de fuentes presentes en el sistema.

El instalador MSI de Skype 4 no puede crear un activador para una tarea mediante el Programador de tareas (tipo 7 no implementado, TASK_TRIGGER_REGISTRATION).

Múltiples aplicaciones .NET 4.x necesitan la propiedad TaskService::ConnectedUser (Toad for MySQL Freeware 7.x, Microsoft Toolkit de MS Office 2013).

Luminance HDR / qtpfsgui 2.6.0: Diálogo de selección de archivo vacío.

Minecraft Education Edition muestra error durante la instalación: Fails to create scheduled task.

Hilo se bloquea cuando pthread_exit se llama en un controlador SIGQUIT.

winpcap: pcap_dispatch no captura nada con el argumento count -1.

VOCALOID AI Shared Editor v.6.1.0 se bloquea con la construcción de objetos System.Management.ManagementObject.

mfmediaengine:mfmediaengine a veces obtiene una aserción de threadpool en WINE.

Desktop Window Manager se bloquea al iniciar una aplicación WPF.

La recepción de datos en tiempo real se bloquea durante 1-5 segundos.

Free Download Manager ya no funciona después de actualizarse (atascado al 100% de la CPU, sin ventana visible).

imm32.dll: CtfImmIsGuidMapEnable no se pudo localizar en la biblioteca de vínculos dinámicos.

Fallo de página al consultar dinput8_a_EnumDevices.

battle.net: el icono de la bandeja no se muestra con wine-9.2.

El instalador de la aplicación EA no tiene texto.

Las escrituras de tamaño cero usando WriteProcessMemory tienen éxito en Windows, pero fallan en WINE.

La ventana de FoxVox se muestra como una superficie en blanco en lugar de la interfaz de usuario esperada.

Regresión: Las aplicaciones a pantalla completa se muestran en el monitor equivocado y no responden correctamente a los eventos del ratón.

Algunos casos de prueba de desenrollado de ARM fallan por «ntdll: Use the correct structure for non-volatile registers».

Ya disponible

WINE 9.4 ha llegado dos semanas después de la versión anterior y ya se puede descargar desde el siguiente botón. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas llegará WINE 9.5 con cientos de retoques para seguir preparando la versión estable de 2024.