Después de la primera versión de desarrollo de hace dos semanas, WineHQ lanzará otras 21-22 para esta serie. La siguiente la ha lanzado hace unas horas, un WINE 6.2 que, como todas las versiones que lanzan cada quince días, llega con cientos de retoques menores, pero también alguno que otro importante, como que se ha actualizado el motor de soporte de .NET Framework a Mono 6.0. Esto hará que las apps que usen esta tecnología de Microsoft funcionen aún mejor.

En cuanto a los cambios habituales, WineHQ menciona que se han corregido 51 errores y se han introducido un total de 332 cambios. La lista completa está disponible en la nota del lanzamiento, en donde los desarrolladores sólo suelen mencionar 4 o 5 de ellos, como la actualización del motor Mono a su sexta versión. A continuación tenéis esa pequeña lista, en la que uno de los puntos es el habitual «corrección de errores».

Novedades más destacadas de WINE 6.2

Motor Mono actualizado a la versión 6.0.0, con soporte DirectX.

Soporte para API depuradoras NTDLL.

Más compatibilidad con WinRT en WIDL.

Correcciones del controlador Xbox One en Mac.

Varias correcciones de errores.

Los usuarios interesados ya pueden instalar WINE 6.2 desde su código fuente, disponible en este y este otro enlace, o a partir de los binarios que se pueden descargar desde aquí. En el enlace desde donde podemos descargar los binarios también hay información para añadir el repositorio oficial del proyecto para recibir esta y otras actualizaciones futuras tan pronto en cuanto las tengan listas a sistemas como Ubuntu/Debian o Fedora, pero también hay versiones para Android y macOS.

La próxima versión de desarrollo será WINE 6.3 y, si no hay sorpresas, que ya me atrevo a avanzar que no pasará viendo lo puntuales que son en WineHQ, llegará el próximo 26 de febrero. Entre lo que introducirá, lo único que podemos asegurar es que llegará con cientos de pequeñas mejoras y correcciones como es habitual.