Al leer esta publicación de WineHQ me he plantado algunas cosas. Aunque cuando publicamos los artículos cada dos semanas explicamos que son versiones de desarrollo, en las imágenes no lo indicamos así, por lo que puede se confuso. Sí lo añadimos en las versiones estables, pero creo que no está de más hacerlo también en las de desarrollo. Todo esto me viene a la cabeza pensando que se pueden mejorar las cosas, y lo he pensado tras el lanzamiento de WINE 6.0.1 que ha tenido lugar hace unas horas.

Para dejarlo un poco más claro, WineHQ lanza una actualización mayor al año, momento en el que pasa a desarrollar la siguiente versión importante. Las versiones de desarrollo o, más concretamente las»Staging», se lanzan cada dos semanas, cada siete días poco antes del lanzamiento estable, cuando pasan a etiquetarse de Release Candidate. Mientras tanto, el proyecto puede lanzar correcciones, como hoy. Y en cuanto a qué es mejor, creo que es un poco comparable al software LTS o a lo que hace LibreOffice: a mayor numeración, más funciones, pero puede haber más bugs. Por ejemplo, para los gamers pueden ser mejor las versiones de desarrollo, pero los que dependen de un programa ya soportado y que funciona bien deberían mantenerse en las estables.

WINE 6.0.1 introduce más de 100 cambios

Lo que cambia poco con respecto a las versiones de desarrollo (y las RC) es lo que publican. WineHQ menciona pocos cambios como los más importantes, y entre los que incluye WINE 6.0.1 destaca el soporte para WINE64 en el Apple M1. Por todo lo demás, han corregido 63 fallos e introducido 103 cambios. En cuanto al software que mejorará con esta actualización, tenemos productos de Adobe, Skyrim SE, Deer Hunter, The Witcher 3, World of Tanks y Far Manager, entre otras muchas aplicaciones y juegos.

Los usuarios interesados en instalar WINE 6.0.1 pueden hacerlo del mismo modo que con las versiones de desarrollo: en este y este otro enlace están los binarios, y desde la página de descargas nos indican cómo instalarlo vía repositorio o en otros sistemas operativos. Si elegimos esta última opción, dependiendo del sistema operativo también tendremos que elegir la rama Stable. Teniendo en cuenta que 6.0.1 es una versión estable, es probable que también aparezcan los nuevos paquetes en los repositorios oficiales de algunas distribuciones.