WinApps ya esta disponible y permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux

En el mes de abrir Hayden Barnes (un desarrollador de aplicaciones y gerente de ingeniería de WSL, Subsistema de Windows para Linux en Canonical) compartió con la comunidad de Linux mediante un Tuit, sobre el trabajo en el cual se encontraba dedicando su tiempo «WinApps».

En el tuit compartido podíamos observar un pequeño fragmento de video en el cual se mostraba como de forma «casi nativa» podía ejecutar aplicaciones de Microsoft Office en su escritorio de Ubuntu.

Tal y como se mostraba parecían ser aplicaciones nativas de Windows en un contenedor o VM dentro de Ubuntu. Sin embargo, no surgieron detalles sobre cómo se logró esto y solo quedaron las dudas durante varios meses, pues Hayden Barnes menciono que no compartiría el trabajo al público hasta que considerara cierta estabilidad.

Word on Ubuntu 20.04. Very usable on an i5-6300U with just integrated graphics. It is not WINE, remote/cloud, or GNOME on WSL. It is something else I put together. Next, I plan to add working file associations. pic.twitter.com/nGQ8USeR0m

— Hayden Barnes (@unixterminal) April 30, 2020