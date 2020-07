Different Tales y Walkabout han confirmado que el título del videojuego Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest se lanzará en el cuarto trimestre (Q4) de 2020 con un breve avance de lo que será. Un videojuego de los creadores de Wanderlust: Travel Stories y The Witcher 1, por lo que se esperan cosas interesantes de él…

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest es un juego narrativo de aventuras basado en el legendario juego de rol Werewolf: The Apocalypse. Tu personaje es Maia, una mujer joven que va en busca de descubrir la historia que hay tras su familia, y durante la que se encontrará con multitud de misterios del pasado, así como aventuras y peligros en el bosque de Białowieża (uno de los bosques primitivos de Europa con un montón de mitos y leyendas).

Además de este Trailer con el avante, también podrás obtener más detalles en la página de Steam dedicada a él.

Pero ya te adelanto que la mecánica de este juego se basa en 3 recursos principales: ira. fuerza de voluntad y personalidad. Con ellos se determinará las opciones de Maia e influirá en los acontecimientos. Una combinación de aventura, rol y novela visual que parece fascinante. Un RPG que mezcla tradición y novedades muy interesantes…

Y si te estás preguntando que todo esto qué tiene que ver con Linux o con los temas tratados en LxA, como has podido intuir, también parece que estará en Linux. Sus creadores hicieron un pequeño guiño a este sistema operativo para mostrar sus intenciones. En la nota de prensa que pasaron, Walkabout y Different Tales dicen que continúan con su soporte para Linux, lo que son grandes noticias. Aunque como suele ocurrir con otros títulos, es probable que la versión linuxera llegue un poco más tarde y no se alinee con el lanzamiento principal para la plataforma que ahora tiene la corona en el mundo gaming.