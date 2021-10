VS Code para navegadores. Microsoft sigue detrás de los programadores

En once años como bloguero tuve mi porcentaje de errores y aciertos. Di por muertas a tecnologías y distribuciones que hoy están más vigentes que nunca, pero, estuve en lo cierto en apostar a los servicios en la nube y dispositivos como el Chromebook como el nuevo paradigma de la industria.

En su obsesión por no perder el liderazgo en el escritorio, Microsoft no se dio cuenta que Apple y Google le cambiaron la reglas de juego. Ya no era la computadora el centro de la actividad informática, ni la venta de licencias el modelo de negocio. Los servicios en la nube, financiados por publicidad o suscripción, y a los que puede accederse desde una tableta o teléfono, pasaron a ser cada vez más populares.

Microsoft hizo lo único sensato. Desarrolló aplicaciones para los sistemas operativos de sus competidores, mudó muchas de sus aplicaciones más populares a la nube y, fue tras la conquista de los programadores independientes que prosperaron con la nueva plataforma. Una de las decisiones más notorias fue la de sacar un entorno integrado de desarrollo bajo una licencia de código abierto. Se llamó VS Code.

VS Code para navegadores

Continuando por ese camino, acaba de presentar una versión ligera de VS Code que se ejecuta completamente en el navegador. Solo tienes que crear en el dispositivo desde el que estés accediendo una carpeta para guardar tu trabajo.

Pero, hay una pega. Solo funciona completamente con navegadores basados en Chromium (Edge, Google Chrome, Brave, Opera, Vivaldi…). En Firefox deberás conformarte con trabajar abriendo archivos individuales o conectándote a un repositorio externo.

Esto se debe a que para acceder al dispositivo del usuario, el navegador necesita implementar la API de acceso al sistema de archivos.

Tampoco pude encontrar una opción para traducir la interfaz de usuario a nuestro idioma.

Prestaciones de VS Code para navegdores

¿Qué se puede hacer con un entorno integrado de desarrollo que no necesita instalación? Según Microsoft:

Creación y edición en el navegador de archivos almacenables en el dispositivo del usuario.

Vista previa usando notación en Markdown.

Integración con las herramientas de depuración del navegador para creación de aplicaciones del lado del cliente utilizando HTML, CSS y Javascript.

Programar usando máquinas de pocos recursos o dispositivos móviles.

Sincronización entre dispositivos.

Limitaciones

Una aclaración. En este caso no estamos hablando de un servicio en la nube como podría ser Microsoft 365. Esto es una aplicación que se ejecuta completamente en el navegador. De ahí que tenga algunas limitaciones con respecto a la versión de escritorio.

Una muy importante es que no se pueden ejecutar programas desde la terminal ni correr el depurador ya que no hay manera de que el navegador tenga soporte para lenguajes de programación.

En general:

La diferenciación del código por colores y el autocompletado está disponible para la mayoría de los lenguajes de programación.

La detección automática de errores de tipeo o de sintaxis funciona muy bien en Javascript, Python y TypeScript.

En el caso de lenguajes como JSON, HTML, CSS y LESS, las prestaciones son casi similares a la de la versión de escritorio.

Aunque el listado de extensiones sea el mismo que en el escritorio, no todas están disponibles. Aquellas que necesitan ejecutar código en Node.js, que interactúen con módulos específicos del sistema operativo, o que inicien programas instalados localmente, se marcaran como no habilitadas. Las que si funcionan son las de personalización de la interfaz de usuario, como temas, mapas de teclas y fragmentos de código.

GitHub

Está claro que el objetivo d eMirosoft es que los programadores utilicen sus servicios. De ahí que VS Code para la Web traiga integrados los repositorios de GitHub, los espacios de código y las extensiones de solicitud de extracción. Esto hace posible realizar ediciones rápidas, revisar las relaciones públicas y continuar trabajando con una copia local o un espacio de código de GitHub para compilar, ejecutar y probar los cambios.

Voy a repetir lo que siempre digo cuando comento un producto de Microsoft. En el estado actual de la industria a la empresa le conviene liberar productos bajo licencia de código abierto, hacerlo compatibles con Linux y ofrecerlos gratis. Cuando deje de convenirle, van a desaparecer. Mientras tanto, si nos sirven, lo mejor es aprovecharlos.