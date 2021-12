Hace ya casi tres años desde que VideoLan presentó el futuro VLC 4.0. El cambio de diseño será tan importante que hace tiempo que pienso que será el único software que usaré para reproducir música y audio local, ya que la biblioteca musical mejorará muchísimo con respecto a la v3.x. Lo que en un principio me descolocaba lo han ido arreglando con el paso del tiempo, y este diciembre me ha dado por volver a probar el reproductor.

Entre mis sensaciones vuelvo a tener positivas y negativas. La mejor manera de probarlo ahora en Linux es a través de su paquete snap, por lo que no es tan rápido, por lo menos al abrirlo, que la versión de repositorios oficiales. De hecho, en Manjaro a mí ni siquiera se me abre, hasta que lo ejecuto una primera vez con el comando «snap run vlc». Lo bueno es que, una vez abierto, dos cosas que me hacían preocuparme han sido solucionadas, y la primera es que, al reproducir un vídeo, vuelve a tener sólo una ventana.

Los vídeos de VLC 4.0 se reproducirán en una ventana

Porque sí. Al probar VLC 4.0 nightly en el pasado e intentar reproducir un vídeo, yo siempre me encontraba con dos problemas. Uno de ellos era que algunos vídeos sólo mostraban una imagen verde con el sonido de fondo, pecado mortal para un software que se ha hecho famoso por poder reproducir todo tipo de contenido de vídeo. El otro problema que me preocupaba era eso de tener dos ventanas al reproducir un vídeo. Para que os hagáis una idea, en el pasado los vídeos se reproducían en una ventana parecida a lo que vemos en MPV Player, y los menús estaban en una ventana aparte. VideoLan ha debido recapacitar y ahora vemos lo que tenemos en la captura de cabecera. Por cierto, a la derecha, aunque no se ven (bug) está el control de volumen; podemos subirlo y bajarlo con la rueda del ratón o el panel táctil.

También llama la atención un detalle de la captura anterior. Cuando estamos reproduciendo un vídeo y hacemos clic en la flecha superior izquierda para volver atrás, el vídeo se minimizará y aparecerá en modo PiP o Picture in Picture, más o menos como vemos en la función nativa de youtube.com. Si lo comparo con el famoso servicio de vídeos propiedad de Google es porque, si minimizamos la ventana, se minimiza todo, algo que no pasa si usamos el PiP de Firefox o cualquier navegador compatible.

Por todo lo demás, tenemos lo mismo que teníamos hace meses: la biblioteca de música mejora enormemente con respecto a la versión actual, se tira la vida para indexarla la primera vez que lo ejecutamos y la interfaz recuerda mucho a la de una aplicación móvil, pero todos los menús siguen estando disponibles desde los tres puntos de arriba a la derecha.

Nuevas opciones al iniciarlo por primera vez

Con respecto a la distribución, ahora mismo no respeta si cambiamos los botones de minimizar, cerrar o restaurar a la izquierda, pero dudo de si esto cambiará dependiendo del modo que elijamos al iniciar la aplicación por primera vez. Y es que, ahora mismo, la primera vez que lo abrimos nos consulta si queremos el modo clásico o el moderno, algo que no sé si será así cuando se lance la versión estable.

Menos importante es que han mejorado el soporte al reproducir enlaces externos. En VLC 3.x, hay vídeos de YouTube que no se reproducen, pero VLC 4.0 sí mueve todos los que he intentado reproducir. Eso sí, la calidad sigue siendo mala, algo que tenemos que agradecer a Google. No está de más mencionar que MPV sí reproduce los vídeos a mayor calidad. Ahí dejo el dato.

¿Para 2021? Hmmm, no creo

Este año se rumoreaba que tendríamos VLC 4.0 en 2021, pero ahora tengo mis dudas. De hecho, apostaría a que tendremos que esperar, al menos, hasta 2022. Si os estáis preguntando «¿cómo que al menos?», la respuesta la encontramos en el rendimiento, que creo que hay que pulirlo un poco (bastante). Lo que sí es un hecho es que pinta bien, y yo sigo convencido de que dejaré Elisa cuando nos entreguen la versión estable. La espera merecerá la pena.