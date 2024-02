¿Eres un usuario de Vivaldi que tiene varios paneles web que crees que podrían hacer más? Estás en mi equipo. En alguna ocasión, usando algunos paneles he pensado que estaban un poco cojos, y había un motivo: son como pequeñas aplicaciones que lo que ofrecen es como una ventana del navegador más pequeña, pero no se comportaban como una nativa porque no eran compatibles con las extensiones. Vivaldi 6.6, disponible desde hoy, ha hecho que hablemos de esto en pasado.

Supongamos que estamos escuchando Spotify, YouTube o cualquier servicio que nos lo permita en el panel, y queremos usar una de las muchas extensiones que añaden un ecualizador. Hasta ahora, la única manera de conseguirlo con el navegador con nombre de famoso compositor era en una ventana normal, pero Vivaldi 6.6 hace que esto se traslade al panel lateral. Es sólo un ejemplo; las posibilidades son tantas como extensiones hay para el motor Chromium.

Vivaldi 6.6 facilita la revisión de permisos de sitios web

La nueva versión se ha hecho esperar más de lo que a más de uno nos habría gustado, pero la espera ha merecido la pena. Siguiendo con los paneles web, la compañía de Jon Stephenson von Tetzchner, aunque para ser justos debería decir «sólo» que es su CEO, sabe que usamos los paneles de muchas más maneras de las que habrían podido imaginar desde un principio, por lo que los han puesto al día con controles de navegación dentro del mismo.

Si por algo destaca este navegador, además de ofrecer muchas y muy variadas opciones, es por dejar en manos de sus usuarios todo el control y por protegernos de las grandes tecnológicas con opciones de privacidad. Vivaldi 6.6 tiene un nuevo apartado en las opciones de Privacidad y Seguridad para controlar los permisos de sitios web. Podemos hacer ajustes globales o filtrar por sitios. Esto estaba antes en el icono del candado/Ajustes del sitio, pero ahora está presente en desde la rueda dentada:

Temas claros y oscuros independientemente del tema del navegador

Vivaldi 6.6 tiene una nueva opción que nos deja elegir si queremos que las páginas se vean en su tema claro, oscuro o automático. Esto permite que su uno quiere que el tema del navegador sea el claro y las páginas se muestren en oscuro o viceversa, pueda verlo así.

Es más, si elegimos el tema oscuro, esta actualización cuenta con algo nativo que hace algo parecido a Dark Reader, una extensión que trata de forzar el tema oscuro incluso si éste no existe en un sitio web. ¿Os gusta como pinta la página principal de nuestro blog?:

Vivaldi 6.6 mejora las búsquedas del cliente de correo

El cliente de correo de Vivaldi es una función útil que evita que tengamos que tener abierta una aplicación aparte o varias ventanas del navegador para comprobar nuestros emails. La nueva versión ha mejorado en uno de los puntos en los que podía hacerlo: las búsquedas. En la parte superior, al lado de la caja de búsqueda, hay unos filtros que separan entre cualquier parte, en los apartados de De/A/Cc/Asunto y el cuerpo. Esto evita que busque términos en apartados en donde sabemos que no está o no queremos buscar y los encontrará sólo donde más nos interesa.

Cuando escribí mi artículo sobre mejores editores Markdown, tuve unas palabras sobre las notas de Vivaldi. Es probable que no esté al mismo nivel que algunos editores diseñados para esto, pero a mí me encantan e incluso escribo algunos artículos en una nota antes de pasarlo a Worpress. Una de mis quejas con las notas del navegador era que no permitía abrir ni exportar las notas, pero Vivaldi 6.6 ha añadido una opción que ha hecho que aquella crítica no envejezca muy bien. Además de las notas, también se pueden importar/exportar listas de lectura.

Vivaldi 6.6 se ha anunciado hace unos instantes y ya está disponible para todos los sistemas soportados. Los usuarios de una distribución Linux que use su repositorio deberían ver el nuevo paquete en las próximas horas. También está disponible en Flathub.