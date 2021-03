Vivaldi 3.7 mejora el rendimiento y añade soporte para el M1 de Apple

Acostumbrados a escribir sobre nuevas funciones que destacan por su originalidad, el lanzamiento de Vivaldi 3.7 parece un poco soso. En otras versiones os hemos hablado, por ejemplo, del cliente de correo nativo del navegador o una segunda fila de pestañas, pero esta entrega no menciona nada de eso. En cualquier caso, la ausencia de novedades realmente llamativas no significa que no haya mejoras, y es que esta versión del navegador ha recibido otro tipo de cariño.

Y esto no es nuevo. Es decir, son muchos los desarrolladores que añaden, añaden, añaden y, llegado el momento, se centran en hacer que todo funcione mejor. Y eso es lo que han hecho en Vivaldi 3.7, mejorar el rendimiento y la velocidad. Las ventanas nuevas se abren un 26% más rápidas, y las pestañas lo harán el doble de rápido. Esto, que pueden ser segundos cuando lo hacemos una vez, puede traducirse en minutos al final del día.

Novedades más destacadas de Vivaldi 3.7

La novedad más destacada es la velocidad y el rendimiento: Ventanas nuevas abiertas un 26% más rápido. Pestañas nuevas abiertas un 100% más rápido.

Soporte para el M1 de Apple, en donde funciona el doble de rápido.

Recarga periódica en los paneles web.

Ordenar una barra de pestañas abarrotada con dos clics .

. Menús de páginas web configurables.

Comandos rápidos más dinámicos.

Actualizaciones silenciosas en Windows.

Si estáis interesados en ver la lista completa y detallada de los cambios, está disponible en la nota de lanzamiento de Vivaldi 3.7. La nueva versión ya se puede descargar desde la página web del proyecto en paquetes DEB, RPM y para Windows y macOS. Los usuarios existentes de versiones como Ubuntu, en donde se añade automáticamente el repositorio tras la primera instalación, ya tendrán la actualización disponible en el centro de software. A otros sistemas operativos, como los que usan AUR, lo tendrán disponible en las próximas horas o días.