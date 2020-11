Valve Pressure Vessel: ahora tiene su código en GitLab

Si te apasiona el mundo del videojuego, seguro que ya sabrás lo que es Valve Pressure Vessel. Otro de esos proyectos que cogen nombres de «fontanería» de esta conocida empresa y que ahora podrás explorar de forma minuciosa debido a que sus entrañas (código fuente) está ahora disponible desde GitLab.

Desde hace tiempo Valve ha tenido una cuenta propia en GitHub, ahora propiedad de Microsoft, y desde allí se ha colgado el código fuente para colaborar en los distintos proyectos. Es el caso de proyectos tan importantes como Proton, GameNetworkingSockets, etc. Pero ahora, ha agregado un montón de proyectos a GitLab. ¿Se estará cambiando de «bando»?

Ahora, multitud de esos proyectos que están contenidos en el cliente Steam para Linux han pasado a GitLab, como es el caso de Pressure Vessel. El motivo, parece ser aclarado en estos tweets que puedes ver aquí en el que Timothee Besset contesta a un medio que se pregunta del porqué de este movimiento hacia GitLab:

The projects you see on GitHub are often mirrored from an internal repo. It's awkward and creates friction for community contributions. The projects on gitlab is where we will do our work in the open.

— Timothee Besset (@TTimo) October 29, 2020