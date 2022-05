Vagrus The Riven Realms: Vorax el nuevo DLC

Vagrus The Riven Realms: Vorax es el nuevo DLC gratuito que llega para este videojuego. El título es uno de esos que no dejan indiferente a nadie, con buenas dosis de creatividad por parte de sus desarrollador: Lost Pilgrims Studio, y ahora podrás comprobarlo tú mismo tanto en GOG como en la tienda Steam de Valve. Disponible para Linux, MacOS y Windows. Una fantástica expansión para tener más contenido y diversión para seguir aumentando el vasto y rico mundo creado para este título.

Ahora se presenta con un nuevo personaje llamado Vorax, un chef errante no-muerto. Su incorporación contará con nueva línea de misiones de lealtad y numerosas habilidades únicas, tanto relacionadas con el combate como fuera del ámbito del combate. Un fantástico contenido para los fans de Vagrus The Riven Realms que disfrutarán como niños.

El nuevo personaje de Vagrus The Riven Realms, Vorax, ha regresado del mundo de los muertos para formar parte de el de los vivos. Un alma alegre cuya inclinación es cocinar y comer, así como un amor incondicional por las historias. Vorax podrá traer beneficios sustanciales a los tripulantes gracias a sus maravillosos festines, simplemente teniendo los ingredientes tan exóticos y extraños que este peculiar chef necesita para preparar sus mejores platos. Pero fuera de la cocina también es un valioso combatiente que te servirá de gran apoyo en los combates. Es capaz de obstruir a los enemigos y sembrar el caos entre sus filas con gran agilidad.

Este DLC con Vorax solo será válido para los que ya disponen del videojuego base, ya que no es un título como tal, sino una expansión gratuita descargable para Vagrus – The Riven Realms. Si te interesa, puedes conseguirlo en varias tiendas como GOG y Steam, con precios de 23,19€, aunque a veces hacen descuentos importantes. De hecho, hasta el 10 de mayo hubo uno del 20%, pero no será el último…

Descargar Vagrus – Steam