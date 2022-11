Las cámaras de fotos no siempre han sido tan buenas como en la actualidad. Ahora hay teléfonos que se acercan o superan las resoluciones de los 50mpx, e incluso pueden disparar en RAW, pero hace unos cuantos años, el buen teléfono móvil era el que tenía 3mpx; 5mpx era una burrada para un móvil cuando salió el Nokia N95. Y claro, con fotos hechas incluso con calidad VGA, es fácil que tengamos alguna por ahí que tenga más granos que un Ferrero Rocher. Mejorar este tipo de fotos nunca ha sido tan fácil, y hay dos programas que pueden ayudarnos en esta tarea: Upscayl y Upscaler.

El que yo he probado es el primero (disponible aquí, también para macOS y Windows), más que nada porque ahora mismo sólo quiero instalar paquetes flatpak o snap cuando es estrictamente necesario, y Upscaler está en Flathub. Por otra parte, Upscayl está como AppImage, o lo que es lo mismo, un sólo archivo que es bajar y ejecutar, y que no instala nada extra al sistema operativo. Se elija lo que se elija, los resultados serán impresionantes en ambos casos, tal y como podéis ver en la imagen de cabecera.

Upscayl usa AI para mejorar las fotos

Lo que usan ambos programas es Real ESRGAN ncnn vulkan, software que trabaja con inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML) que analiza las imágenes para, digamos, pintar como cree que debería ser una imagen mejorada. Es todo software de código abierto. Tal y como veis en la captura de cabecera, el ojo original, el de la izquierda, está muy borroso, pero el derecho tiene brillo. Más aún, el logotipo de Manjaro está perfectamente una vez «upscaylado», pero no antes de pasarle el programa.

En mis pruebas, he de decir que he tenido resultados mixtos. En una muy vieja de cuando frecuentaba los gimnasios, ha conseguido arreglar bastante de una foto hecha con un Nokia 6600 (cámara VGA, calidad malísima), pero también es cierto que se nota que ha sido retocada. Se nota porque intenta resucitar una imagen que está prácticamente muerta, pero en otros casos le ha sacado brillo a gafas de plástico de unos disfraces.

Aumenta las imágenes hasta tamaños absurdos

Upscayl tiene una opción para mejorar las imágenes hasta x8, lo que puede tardar tanto que sólo he hecho una prueba, y creía que era siempre así de lento. En ese caso concreto, he cogido un fondo de pantalla y me ha creado una imagen de más de 500mpx, y se veía perfecta. El peso total de la imagen ha superado los 600mb, un poco demasiado para subirla a un blog como este. Y es que una cosa que me interesa a mí es poder coger imágenes oficiales que sean pequeñas y poder ampliarlas sin perder calidad para añadirlas a un artículo. Eso y, claro está, recuperar las fotos viejas que pueda.

En cuanto a las diferencias entre Upscayl y Upscaler, el primero consume más recursos y tira más de gráfica, y el segundo está diseñado usando GTK, por lo que quedará mejor en GNOME. Los resultados van a ser más o menos los mismo, y se acabó el preocuparse por ampliar el tamaño de una imagen.