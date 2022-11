Unity está ahora disponible también para Arch Linux

Quién me lo iba a decir a mí, con lo mal que lo pasé con Unity en 2010, que las cosas iban a cambiar tanto 12 años después. Después de ser abandonado por Canonical, quien se decantó por GNOME para su versión principal, un joven desarrollador pensó que era buena idea resucitarlo y empezó a trabajar en Ubuntu Unity Remix. El pasado octubre, coincidiendo con el lanzamiento de la familia Kinetic Kudu, ese remix dejó de serlo para pasar a ser sabor oficial, y parece que el escritorio está viviendo una segunda juventud.

Hace unas horas, el joven Rudra publicaba en Twitter lo que tenéis debajo de estas líneas. Se mencionó a sí mismo desde la cuenta oficial de Ubuntu Unity, y todos sabíamos qué iba a pasar y cuándo, pero no exactamente cómo. Saraswat es miembro oficial de Canonical, pero no deja de sorprender por su versatilidad, es un todoterreno que ha respondido a la comunidad haciendo lo que le pedían: subir un instalador para instalar, valga la redundancia, Unity en Arch Linux y cualquier sistema basado en él.

So what's cooking in my kitchen? A teaser ;) Big announcement tomorrow! pic.twitter.com/qxQVEPGhso

— Rudra Saraswat (@RudraSaraswat1) November 13, 2022