Unity 7 seguirá estando en Ubuntu según Mark Shuttleworth

La noticia sobre el cambio de rumbo en Ubuntu ha sido y es tal vez la noticia del año dentro del Mundo Gnu/Linux. Tanto es así que el líder carismático de la distribución ha tenido que aclarar bastantes dudas que la Comunidad de Ubuntu tenía sobre los nuevos cambios.

Dudas sobre qué pasará con Unity 7 o cómo será el cambio para los usuarios que utilizan Unity 7 en una distribución LTS. Preguntas que han sido respondidas dejando titulares cuanto menos curiosos.

Lo más llamativo de todo es el hecho de que Unity como escritorio seguirá estando presente en los repositorios de Ubuntu, aunque no será el escritorio por defecto de la distribución. Esto permitirá que los usuarios que no quieran cambiar de escritorio no lo hagan, pero Unity 7 dejará de tener actualizaciones o cambios importantes.

Aunque Unity 8 no llegará a nuestros ordenadores, podremos seguir usando Unity 7

Shuttleworth ha aclarado que los usuarios que tengan Ubuntu 16.04 cambiarán su escritorio con la próxima versión LTS de Ubuntu, pero en Ubuntu ( y Canonical) están trabajando para que el proceso sea lo menos traumático posible, siendo limpio y sin problemas para el usuario.

El servidor gráfico Mir seguirá estando en Ubuntu, pero su desarrollo se ralentiza, admitiendo ya la llegada de Wayland, un servidor gráfico que ha sido elegido por muchos usuarios, distribuciones y sabores oficiales de Ubuntu.

Y aunque aún quedan muchas incógnitas sobre el nuevo rumbo de Ubuntu, lo cierto es que muchos usuarios se tranquilizarán sabiendo que su amado Unity seguirá estando presente y como una opción para los usuarios que no quieran utilizar Gnome Shell. En cualquier caso, hasta qué no probemos las futuras versiones no podremos decidir sobre estas decisiones de Ubuntu, aunque lo cierto es que Unity 7 llegó a conquistar los escritorios de muchos ordenadores ¿o tal vez no?