Una vulnerabilidad Bluetooth permite tomar el control de dispositivos Android, Linux, macOS e iOS

Si se explotan, estas fallas pueden permitir a los atacantes obtener acceso no autorizado a información confidencial o, en general, causar problemas

Hace pocos días Marc Newlin, quien descubrió la vulnerabilidad MouseJack hace siete años, dio a conocer los detalles de una vulnerabilidad de omisión de autenticación Bluetooth que está presente desde hace años que afecta a las pilas Bluetooth de Android, Linux, macOS e iOS y permite la sustitución de pulsaciones de teclas simulando la actividad del dispositivo de entrada conectado a través de Bluetooth.

El error, identificado como CVE-2023-45866, no requiere ningún hardware especial para explotarlo y el ataque da acceso a la entrada del teclado, con lo cual un atacante puede realizar acciones como ejecutar comandos en el sistema, instalar aplicaciones y redirigir mensajes.

Sobre la vulnerabilidad se informa que está, específicamente, engaña al dispositivo objetivo, haciéndole creer que está conectado a un teclado Bluetooth aprovechando un «mecanismo de emparejamiento no autenticado» definido en la especificación Bluetooth.

La vulnerabilidad surge debido a que los controladores HID para Bluetooth poseen un modo que facilita la creación y establecimiento de conexiones cifradas por parte de un dispositivo periférico remoto, sin necesidad de autenticación, con lo cual se posibilita la transmisión de mensajes de teclado por parte de los dispositivos conectados, siendo procesados por la pila HID. Este escenario propicia la ejecución de un ataque remoto de sustitución de mensajes HID, sin requerir intervención por parte del usuario. Este tipo de ataque puede ser llevado a cabo cuando el atacante se encuentra a una distancia de hasta 100 metros de la víctima.

Comencé con una investigación sobre los teclados inalámbricos para juegos, pero resultaron ser el tipo equivocado de incendio en un contenedor de basura, así que busqué un desafío en el Magic Keyboard de Apple. Tenía dos cosas notablemente ausentes en mi investigación periférica anterior: Bluetooth y Apple.

La investigación tuvo un comienzo humilde cuando me di cuenta de que no sabía casi nada sobre Bluetooth, macOS o iOS. Tenía mucho que aprender, pero una pregunta llevó a la otra, y pronto estaba informando sobre vulnerabilidades de inyección de pulsaciones de teclas Bluetooth no autenticadas en macOS e iOS, ambas explotables en modo de bloqueo. En este punto, todavía pensaba que Bluetooth probablemente estaba bien, pero el espejismo de la seguridad de Apple estaba comenzando a desvanecerse.