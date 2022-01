Un marzo de traiciones. Mi balance del 2021 parte 4

Revisando los posts publicados por mis compañeros y por mí, lo que sobresale en marzo es la cronología de una traición. Cierto que no podía haber mes más adecuado. Muchos años los cristianos conmemoramos la muerte de Jesús facilitada por Judas en marzo y, también es cuando Julio César le reclama a Bruto haber participado de su homicidio.

Desde ya que no estoy haciendo comparaciones entre ellos y Richard Stallman. Simplemente digo que, si vas a traicionar a alguien, no podías elegir mejor época del año.



Mi opinión, sostenida por largo tiempo, es que Richard Stallman siendo genial como programador e insuperable como difusor fracasó como líder. Durante demasiado tiempo la Free Software Foundation se enfocó en criticar los males de los productos basados en software privativo en lugar de crear productos competitivos de software libre.

Pero, eso no significa que podamos prescindir de Stallman. Y mucho menos por acusaciones falsas propagadas por gente que tiene otra agenda y para la que el software libre y de código abierto es solo un medio para conseguirla. Con todos sus defectos, Stallman sigue siendo el mejor de todos nosotros (Con la posible excepción de Linus)

Et tu Open Source Initiative?

Todo comenzó cuando durante la conferencia LibrePlanet del 2021, el creador del proyecto GNU y fundador de la FSF dijo:

Tengo que hacer un anuncio. Vuelvo a formar parte de la junta directiva de la Fundación para el Software Libre. Estábamos trabajando en un vídeo para anunciarlo, pero resultó difícil. No teníamos experiencia en este tipo de cosas, así que no lo terminamos, pero aquí está el anuncio. Algunos estarán contentos con esto y otros se sentirán decepcionados, pero quién sabe. En cualquier caso, es así. Y no pienso dimitir por segunda vez.