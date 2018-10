Ultimate Plumber: trabaja con las tuberías como un auténtico fontanero

Las pipes o tuberías | son un maravilloso recurso que Linux ha heredado de Unix, con el que podemos combinar varios comandos en el terminal para hacer tareas de una vez que no podríamos realizar sin esta funcionalidad. Sinceramente son una gran aportación al mundo de estos sistemas operativos y que seguro que has usado mil veces para trabajar en la consola. Pues bien, tenemos buenas noticias, ya que si no conocías Ultimate Plumber, ahora te contaremos lo maravilloso y productivo que puede llegar a ser…

Con Ultimate Plumber o up podrás tener una vista previa de los resultados de las tuberías con las que estás trabajando en Linux, de forma instantánea mientras las escribes. Una ayuda muy interesante, especialmente cuando trabajamos con tuberías complejas en las que encadenamos muchos comandos. No obstante, si trabajas en producción o desarrollo, no te aconsejo usar up, ya que podría ser peligrosa cuando usamos comandos como rm o dd, o eliminar algún dato importante.

Con ella podrás usar su prompt para escribir las tuberías o comandos que quieras y te mostrará el resultado antes de que los ejecutes de forma real, así si existiese algún problema con la tubería o cadena que has creado, podrías detectarlo y reformarlo antes de ejecutarlo realmente. Si quieres obtener más información al respecto, puedes acceder a la web del proyecto en GitHub, y desde allí podrás también conseguir los pasos para su instalación de una forma sencilla…

Como bien informan sus desarrolladores, es una herramienta de texto con una UI basada en texto con la que podrás ver los resultados de las pipes de forma interactiva. Espero que te sirva de utilidad up y a partir de ahora tengas menos miedo a trabajar con largas líneas de comandos encadenadas con estas tuberías para llevar las salidas de unos a las entradas de otros.