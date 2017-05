Ubuntu pregunta a sus usuarios sobre cómo tiene que ser Gnome y Ubuntu 17.10

La decisión de Canonical de cambiar de escritorio en Ubuntu puede que no le cueste la existencia pero desde luego que está trayendo muchos quebraderos de cabeza.

Si muchos usuarios criticaron duramente a la empresa de Ubuntu por los cambios y las decisiones; ahora, son los desarrolladores quienes tienen la palabra y quienes son noticia. Recientemente el equipo de Ubuntu ha lanzado una encuesta virtual para pedir feedback e ideas sobre qué hacer en Gnome y en Ubuntu 17.10.

Ubuntu ha pedido feedback e ideas a sus usuarios a través de este encuesta online. Esto se ha pedido para aportar ideas sobre cómo tiene que ser la próxima versión de Ubuntu, confirmando un pequeño desconcierto entre los usuarios.

Para crecer la polémica aún más, un desarrollador de Canonical,Ken VanDine, ha hecho una entrevista a la web OMGUbuntu. En ella habla de muchas incertidumbres y pocas cosas concretas, algo que desconcierta pues sólo queda 5 meses para el lanzamiento de la nueva versión.

Lo poco concreto que se ha dicho es que Ubuntu 17.10 traerá Wayland como servidor gráfico por defecto, que Gnome no traerá todas sus apps a Ubuntu y que posiblemente Gnome no será puro, es decir, que Gnome para Ubuntu traerá algunos añadidos y parches que desde hace tiempo Canonical ha creado para la distribución.

Cómo veis, las informaciones son pocas y nada concluyentes, algo alarmante para los usuarios habituales de Ubuntu y sobretodo para las empresas que utilizan Ubuntu como sistema operativo principal.

Seguramente que existirán añadidos en la distribución, muchos añadidos y posiblemente la versión utilizada de Gnome no será la última estable sino dos versiones o tres anteriores. Esto no significa que Ubuntu 17.10 no se pueda utilizar, todo lo contrario, pero si que alerta a muchos que buscan el sello de calidad LTS de la distribución ¿ no creéis?