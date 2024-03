Actualmente ya hay varios proyectos que ofrecen al menos una opción inmutable. Quizá el que se está llevando el gato al agua o el que más avanzado está en esto es Fedora, quien hace tiempo que tiene sistemas inmutables en su catálogo y, además, ahora existen los Fedora Atomic Desktops, una familia con la inmutabilidad por bandera. Canonical parece estar quedándose un poco atrás, pero va por buen camino como demuestra el estado actual de su Ubuntu Core Desktop.

Ya hemos explicado alguna vez que la compañía de Mark Shuttleworth se refiere a él como sólo «Ubuntu Core», o eso es lo que vemos en los logotipos, pero nosotros, para evitar confusiones con la versión para el Internet de las cosas, le añadimos detrás el «Desktop». Hace un tiempo lo probamos y nos supo a poco, más bien a nada. Su naturaleza es la de un sistema basado en Ubuntu, pero inmutable y basado en paquetes snap. En un principio no se pueden instalar programas como Kodi, pero sabíamos que se guardaban un as en la manga.

Workshops, el Distrobox de Ubuntu Core Desktop

En nuestra prueba nos dimos cuenta de que había un icono de un terminal con el nombre de «Workshops». Lo abrimos y no se podía hacer nada con él. Como estos días hemos estado hablando de Distrobox, y se sabe que SteamOS lo tiene instalado por defecto desde la v3.5, me ha dado por volver a probar Ubuntu Core Desktop en una imagen más actualizada. Y vaya sorpresa más buena me he llevado: Workshops ya funciona…

… o eso creo

Al abrirlo vemos algo como lo de la captura de cabecera. En grande está el logotipo de Ubuntu, y parece claro qué mensaje nos está enviando: «Si quieres usar Linux en un contenedor, aquí tienes las opciones, pero recomendamos Ubuntu». O eso es lo que entiendo yo.

Cuando elegimos un sistema, en mi ejemplo he elegido Ubuntu, pasamos a esta otra ventana. En ella podemos elegir versión del sistema, tipo y variante.

Al darle a continuar, pasaremos a una ventana en la que elegiremos la integración con el sistema operativo. Merece la pena dejarlo por defecto. Como se puede apreciar en el texto, yo en el punto anterior he elegido la máquina virtual, pero porque no me dejaba otra opción.

Por último, se lanza la imagen, se espera, crea una instancia y debería funcionar.

¿Y por qué digo que debería y no lo aseguro? Porque está todo en una fase muy temprana y no he podido probarlo en nativo, sólo en máquina virtual, y el proceso no ha finalizado.

Workshops sirve para gestionar contenedores LXD, en realidad

Lo cierto es que no muchos conocíamos Workshops, pero hace ya tiempo que está disponible como paquete snap. Trabaja diferente a Distrobox. Tiene similitudes, pero también diferencias importantes. Lo que ofrece Canonical se parece más al WSL de Microsoft que a Distrobox, puesto que virtualiza el sistema operativo. Virtualizar en virtual no es lo más sencillo, de ahí que mi prueba en GNOME Boxes no haya salido del todo bien.

Pero es bueno ver como Ubuntu Core Desktop va cogiendo forma. Es fácil imaginar cómo será en el futuro y tras la instalación de cero:

Por defecto tendremos un sistema con lo justo para funcionar con muy poco software.

Para instalar algunos paquetes, podremos hacerlo desde el Centro de Aplicaciones, la Snap Store oficial.

No será posible instalar nada desde APT.

Tendremos instalada por defecto una aplicación con la que podremos instalar otras distros a modo de subsistema.

Por confirmar: curl está disponible como paquetes snap, por lo que quizá en el futuro sea posible usarlo para instalar Distrobox. Hoy en día no termina de instalarlo.

Canonical está haciendo los deberes de la asignatura de la inmutabilidad. No aprobará la asignatura para este abril, pero es probable que tengamos versión inmutable de Ubuntu en octubre, coincidiendo con el lanzamiento de Ubuntu 24.10 OAdjetivo OAnimal.