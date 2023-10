C’est fini. Finale. Se acabó. Soy perfectamente consciente de que habrá usuarios con cierto nivel de hate (no digo odio porque creo que no es lo mismo) que estarán hartos de leer sobre el nuevo Centro de aplicaciones (App Center en inglés) que llegará en Manic Minotaur, pero creo que la tienda en donde se consiguen las apps son parte importante de un sistema operativo, y por lo tanto las noticias relacionadas también. Hace dos días informábamos de que el soporte para paquetes DEB ya había llegado, pero quedan cosas por pulir. Y hoy venimos a decir que ese trabajo ya está hecho.

En el artículo del pasado domingo ya decíamos que nos olíamos que habría algo, aún por implementar, que nos permitiría buscar aplicaciones en formato snap y paquetes de Debian de alguna manera, y no nos equivocábamos. Sí en el cómo, que sería indicando algo en la caja de búsqueda, pero no en el qué: tal y como se ve en la captura, al hacer cualquier búsqueda aparecen coincidencias en el desplegable. En la parte superior, no esperábamos menos, aparecen los paquetes snap, pero en la parte inferior los paquetes de Debian.

Centro de aplicaciones de Ubuntu parece estar ya completo

Todo esto, o parte de ello, es posible gracias a que se ha actualizado el paquete de idiomas de Ubunu. La snap store El Centro de aplicaciones también se ha actualizado en los últimos dos días y ya parece estar completo al 90%. Funcionar, funciona, pero, por ejemplo, en el apartado «Administrar» está todo en inglés, menos el texto de encabezado y el botón de «Buscar actualizaciones». Pero el soporte para paquetes de Debian ya ha llegado y funciona en cualquier idioma, o por lo menos en el español.

App Center, que ese es su nombre original y lo que vemos en «Acerca de…», es una tienda que prioriza, y mucho, los paquetes snap. Si bien es cierto que se pueden encontrar e instalar paquetes de Debian, éstos no aparecen en los apartados de Explorar, Destacado y demás. Todo lo que encontramos desde aquí son paquetes snap, y los DEB sólo aparecen si los buscamos. Está claro que está hecho a propósito, para que los que no están al día en todo lo relacionado a Linux acaben instalando los paquetes propiedad de Canonical.

Pero el Centro de aplicaciones ya está cogiendo su forma final, y creemos que no habrá un nuevo episodio sobre esta serie. Si lo hay, probablemente sean malas noticias.