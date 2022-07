Tal y como avanzábamos hace algo más de un mes, Ubuntu 21.10 ha sido marcado hoy como EOL, que es lo mismo que decir que ha llegado al final de su ciclo de vida. Esto significa que ya no recibirá soporte, y que no añadirán nuevos paquetes a sus repositorios. No sólo no se podrán actualizar las aplicaciones, sino que ya no recibirán tampoco parches de seguridad, por lo que los usuarios que se mantengan en Impish Indri quedarán expuestos ante las amenazas que se descubran a partir de ahora.

Con ya el indri en el final de su ciclo de vida, sus usuarios tienen poco en donde elegir. A no ser que se quera volver atrás, algo que yo no recomendaría, la única opción disponible es subir a Jammy Jellyfish, la versión de Ubuntu que llegó a mediados de abril de 2022. Es una versión LTS, lo que ofrece la posibilidad mantenerse en algo soportado durante varios años.

En Ubuntu 21.10 se dio el salto a GNOME 40

Ubuntu 21.10 Impish Indri llegó el 14 de octubre de 2021, y lo hizo con la novedad más destacada de usar GNOME 40. Las dos versiones anteriores se quedaron en GNOME 3.38, y para volver al calendario habitual, es decir, usar la última versión del escritorio en la última versión de Ubuntu, en 22.04 se ha dado el salto directo a GNOME 42.

Lo anterior si nos quedamos en la versión principal, porque Ubuntu está disponible en 8 sabores oficiales, y todos han llegado al final de su ciclo de vida. Algunos sabores ofrecen 3 años de soporte en vez de 5 en sus versiones LTS, pero las de ciclo normal, como 21.10, sólo están soportadas durante 9 meses, o lo que es lo mismo, los 6 hasta la siguiente y tres meses más de cortesía para dar tiempo a actualizar. Eso es válido para todos los sabores.

Ahora mismo, Canonical está trabajando en dos frentes: en unos días lanzarán la ISO con Ubuntu 22.04.1, y por otra parte están lanzando imágenes y actualizaciones diarias para Kinetic Kudu, la versión de octubre de 2022. Será otra de ciclo normal, y se esperan nuevos escritorios y un kernel que estará entre Linux 5.19 y 5.20.