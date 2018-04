Ubuntu 18.04 tendrá la función Livepatch en su versión para Escritorio

A finales de este mismo mes se liberará la próxima versión de Ubuntu LTS, Ubuntu 18.04 Bionic Beaver. Una nueva versión que no solo tendrá Largo Soporte sino que además será la primera versión LTS que tenga a Gnome 3 como escritorio por defecto (las anteriores versiones tuvieron Gnome 2 y Unity).

Ubuntu 18.04 es una versión que nos depara sorpresas aún conociendo las versiones beta de la versión. Una de estas sorpresas es la inclusión de la función LivePatch en la versión Desktop o versión para escritorio. Una función que nos ofrece la seguridad que estaba hasta entonces en la versión de servidor y ahora estará en todas las versiones de Ubuntu.

Livepatch es una función que nos permite actualizar el kernel de Ubuntu sin tener que reiniciar el equipo. Esta función estaba disponible para la versión servidor ya que tener los servidores encendidos es algo que buscan muchos administradores de sistemas que utilizan Ubuntu.

Ahora, LivePatch estará disponible en Ubuntu Desktop, a través de la aplicación Software y Actualizaciones. En una de las pestañas aparecerá la opción de Livepatch pero para que funcione necesitaremos una cuenta de Ubuntu One. Y es aquí donde Canonical sigue manteniendo el negocio de esta función, pues solo permitirá hasta tres equipos registrados con una misma cuenta de Ubuntu One. Es decir, que cada cuenta de Ubuntu One habilitará la función de Livepatch en tres equipos con Ubuntu. Si se desea más ordenadores hemos de pagar la función Advantage del Programa de Canonical, en donde está el verdadero negocio.

Livepatch fue presentada hace unos cuantos meses y lejos del negocio, lo cierto es que es una función interesante pues nos permitirá actualizar el sistema operativo sin tener que cortar alguna tarea importante como por ejemplo la descarga de un gran archivo o alguna tarea de mantenimiento. Claro está, no se recomienda dejar el ordenador encendido durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Livepatch es una gran función y una gran novedad para los usuarios de Ubuntu Desktop, pero algo me dice que no será la única novedad ¿no creéis?