¿Tu coche funciona con Linux?

En multitud de ocasiones hemos hablado de AGL (Automotive Grade Linux), un proyecto que tiene varios importantes colaboradores de la industria de la electrónica y el motor para invertir y desarrollar en esta propuesta global para los coches del presente y del futuro conectados. Las tecnologías quieren estar muy presentes también dentro del habitáculo de los vehículos y con AGL tienen una buena oportunidad de crecer.

Pero… ¿y tu coche? ¿funciona gracias a Linux? La verdad es que no solo existe AGL para el automóvil. Por ejemplo, Tesla Motors usa una distribución Linux que desarrollan ellos mismos para sus modelos de coches eléctricos. Otras firmas también prefieren hacer algo parecido, basados en Linux crean sus proyectos independientes por cualquier motivo. Así que, puede que aunque no use AGL tu coche sí que esté usando Linux para algún sistema de los que implementa.

La gran mayoría de fabricantes confía en AGL en vez de invertir en desarrollar su propio sistema basado en el kernel libre. Actualmente la plataforma cuenta con más de 140 miembros quecolaboran con este proyecto bajo la Linux Foundation. Dan Cauchy, el director ejecutivo de AGL, dijo que “Los fabricantes de automóviles se están transformando en empresas de software, y al igual que en la industria de la tecnología, se están dando cuenta de que el código abierto es el camino a seguir.“.

¿Cuáles son los fabricantes que más están contribuyendo a AGL y que están usándolo en sus modelos? Pues entre los miembros más destacados de la industria del motor se encuentran Audi, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, Hyundai, Subaru, Nissan, Suzuki y la compañía de automóviles más grande del planeta: Toyota. Recientemente también se ha unido Volkswagen, que ya estaba participando a través de Audi, que pertenece al grupo, pero ahora lo hace de forma directa bajo esta otra marca.