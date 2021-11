Trojan Source, ataque que permite añadir cambios de código invisibles para el desarrollador

Hace pocos dias investigadores de la Universidad de Cambridge dieron a conocer la publicación de una técnica para sustituir sutilmente códigos maliciosos en el código fuente de aplicaciones.

El método de ataque preparado que ya es catalogado bajo CVE-2021-42574 se presenta con el nombre Trojan Source y se basa en la formación de texto que se ve diferente al compilador/intérprete y la persona que ve el código.

El método se basa en la aplicación de caracteres Unicode especiales en los comentarios del código, que cambian el orden de visualización del texto bidireccional. Con la ayuda de estos caracteres de control, algunas partes del texto se pueden mostrar de izquierda a derecha, mientras que otras, de derecha a izquierda.

En la práctica diaria, estos caracteres de control se pueden utilizar, por ejemplo, para insertar cadenas en hebreo o árabe en un archivo con código. Sin embargo, si usa estos caracteres para combinar líneas con diferentes direcciones de texto en la misma línea, los pasajes de texto que se muestran de derecha a izquierda pueden superponerse al texto normal existente que se muestra de izquierda a derecha.

Con este método, se puede agregar una construcción maliciosa al código, pero luego hacer que el texto con esta construcción sea invisible al ver el código, agregando los caracteres que se muestran de derecha a izquierda en el siguiente comentario o dentro del literal, lo que resultará en un resultado completamente diferentes caracteres superpuestos a la inserción maliciosa. Dicho código seguirá siendo semánticamente correcto, pero se interpretará y mostrará de manera diferente.

Hemos descubierto formas de manipular la codificación de archivos de código fuente para que los espectadores y compiladores humanos vean una lógica diferente. Un método particularmente pernicioso utiliza caracteres de anulación de direccionalidad Unicode para mostrar el código como un anagrama de su verdadera lógica. Hemos verificado que este ataque funciona contra C, C ++, C #, JavaScript, Java, Rust, Go y Python, y sospechamos que funcionará contra la mayoría de los otros lenguajes modernos.