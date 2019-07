trash-cli: comando que te puede evitar pérdidas en tu distro

trash-cli es un cliente para administrar la papelera de reciclaje desde la línea de comandos. Si bloqueas rm o creas un alias para que cuando uses rm realmente estés haciendo uso de trash-cli, es una buena forma de prevenir pérdidas de datos. Muchas veces eliminas ciertos archivos que realmente no querías eliminar o lo haces por descuido y luego ya no puedes recuperarlos. De esta forma, cuando eliminas algo con trash-cli, quedará en la papelera.

Si quieres recuperarlos se puede hacer fácilmente. Además, trash-cli recordará la fecha en la que fue eliminado un determinado archivo, sus permisos, la ruta donde se encontraba antes de ser eliminado y así podrá recuperarlos tal cual estaban de una forma muy sencilla. Algo que con rm no podrás hacer, y en caso de eliminarlos accidentalmente tendrías que hacer uso de herramientas forenses para tratar de recuperarlos si es posible…

Instalar trash-cli es muy sencillo si usas tu gestor de paquetes de tu distro favorita. Por ejemplo, puedes usar apt-get install trash-cli para distros DEB. Una vez instalado el paquete, te dota de estos comandos:

trash-put: elimina ficheros y directorios

trash-empty: vacía la papelera

trash-list: lista los archivos en la papelera

trash-restore: restaura los archivos que estén en la papelera

trash-rm: elimina de forma individual un archivo concreto que esté en la papelera

La herramienta trash-cli está basada en Python, y puedes instalarla también desde las fuentes. El procedimiento es común para todas las distros y puedes hacerlo siguiendo estos pasos sencillos:

git clone https://github.com/andreafrancia/trash-cli.git cd trash-cli sudo python setup.py install python setup.py install --user

Una vez instalada, puedes usar los comandos disponibles desde el terminal de una forma muy sencilla. Por ejemplo, para enviar algo a la papelera, en vez de usar rm (que seria, en principio, irrecuperable), puedes usar esta alternativa:

trash-put prueba.txt