Tilix: un potente emulador de terminal para usuarios avanzados

Tilix (a.k.a. Terminix) es un interesante emulador de terminal basado en GTK3 como tantos otras alternativas de las que disponemos en GNU/Linux. Puedes conocer más del proyecto o hacerte con él desde este web site. Además de tener máxima flexibilidad y una potencia para aquellos usuarios avanzados que la necesiten, el emulador tiene interesantes funcionalidades y conceptos que te sorprenderán. Seguro que es una mejor alternativa que el emulador de terminal por defecto que se incluyen en los entornos GNOME, y derivados de éste.

Una de las peculiaridades de las que hablo es que se trata de un emulador de terminal tipo mosaico (o tiling), es decir, las ventanas no se superponen, sino que se alojan en la pantalla en forma de mosaico o solería encajándose en los huecos de la pantalla, por lo que tendremos todo a primera vista sin andar minimizando o maximizando ventanas cuando tenemos varias de ellas de forma simultánea. Ya hablamos en este mismo blog de tmux, el multiplexor de ventanas de terminal que nos podía ayudar a tener varias ventanas de la consola para poder trabajar desde varios puntos de forma simultánea. Pues bien, Tilix hace algo similar a tmux, solo que se trata de un emulador de terminal completo y no solo de un multiplexor para otros terminales como el segundo. Además su interfaz es sencilla y no presentará demasiada dificultad, y capacidad para tener múltiples sesiones abiertas.

En el menú de preferencias podremos modificar muchos parámetros del aspecto, como el color, y tamaño, etc. Además debes saber que permite tener varios paneles abiertos, con múltiples sesiones como he dicho, capacidad para anclar o quitar paneles de terminal, soporte para perfiles, un muy buen soporte para atajos de teclado, un modo drop-down (Quake), personalización de colores para los esquemas y temas para el aspecto, diferentes opciones para los estilos de ventana, y una interfaz amigable e intuitiva.