Tilck Project, un kernel simplificado compatible con Linux

Se dio a conocer la noticia de un nuevo desarrollo que tiene como nombre «Proyecto Tilck», en el cual un empleado de VMware está desarrollando un núcleo monolítico que es fundamentalmente diferente de Linux, pero diseñado para ser compatible binariamente con Linux y capaz de ejecutar aplicaciones creadas para Linux.

El desarrollo tiene como objetivo la implementación de las características mínimas requeridas, evitar la sobrecarga de funcionalidad, arquitectura simple y comprensible, máxima simplificación de código, tamaño pequeño de archivos binarios, comportamiento predecible (determinista), asegurando retrasos mínimos, logrando alta confiabilidad y simplificando el desarrollo y procesos de prueba.

Tilck es fundamentalmente diferente de Linux, ya que no apunta a servidores multiusuario ni máquinas de escritorio, en absoluto porque eso no tendría sentido: Linux no es grande y complejo debido a una implementación deficiente , sino a la increíble cantidad de características que tiene. ofrece y la complejidad intrínseca que requieren. En otras palabras, Linux es genial dado el problema que resuelve. Tilck ofrecerá menos funciones a cambio de:

código más simple (por mucho)

tamaño binario más pequeño

comportamiento extremadamente determinista

latencia ultrabaja

desarrollo y pruebas más fáciles

robustez adicional