Hace muchos años desde que empecé a intentar llevar un seguimiento de lo que había visto y lo que quería ver. Lo hice con Series.ly, una página que permitía también ver el contenido y que tuvo problemas legales. Empecé a «intentarlo» porque todos estos servicios terminaban cerrando, y, a no ser que uno nuevo fuera uno viejo con nuevo nombre y restauraran las bases de datos, todo se perdía. Así que desde hace algo más de dos años uso Trakt, pero existen otros servicios como el que usa Ticket Booth.

Ticket Booth es una aplicación para Linux que nos permitirá llevar este tipo de seguimiento. Usa GTK, por lo que quedará mejor en GNOME, en cuya filosofía de sencillez también se basa. Actualmente está en inglés, pero puede mostrar la información en español. Aunque también permite hacer uso sin conexión, con lo que se perdería gran parte de su esencia, recoge la información de TMDB, uno de los mejores servicios de información de películas y series que también se usa en Kodi.

Ticket Booth se usa sin identificarse

Teniendo en cuenta la cantidad de frontends alternativos que existen para todo tipo de servicios y páginas, es fácil deducir que hay mucha gente que prefiere usarlos sin cuenta de usuario. Ticket Booth funciona así, sin cuenta, todo local, excepto de dónde recoge la información, y esto es bueno y también no tan bueno. Por una parte, podremos llevar el control de lo que vemos con total privacidad, pero todo nuestro seguimiento se quedará en un único equipo. Si restauramos, lo perderemos todo.

Esto se solucionaría si pudiéremos usar una cuenta de TMDB y se sincronizara, pero en estos momentos no es una posibilidad y probablemente no lo sea nunca. A mí me gustaría, y más si se añadiera soporte también para Trakt.

Siguiendo con lo que a mí me parecen carencias, en la información que muestra Ticket Booth no se incluye dónde ver un programa, y esto es algo que viene muy bien ver en Trakt, JustWatch o TMDB, entre otros. Imaginemos que estamos suscritos a Disney+ y Amazon Prime, entramos a la información de una de las películas que queremos ver y descubrimos que está disponible para ver en Disney+. Si se da el caso, ya no tendremos que esperar más para ver el contenido en cualquier parte y con la mejor calidad, sobre todo si añaden un enlace.

Tampoco separa lo visto de lo que está por ver, ni le añade un símbolo que indique que ya hemos visto algo. Creo que es necesario separar el contenido para no tener las listas sobrecargadas y ganar claridad. Aunque para ser justos, TMDB tampoco es el mejor servicio para marcar lo visto…

Lo que ofrece

Entre las funciones de Ticket Booth encontramos:

Pestañas separadas para películas y series.

Temas claro y oscuro, que incluso puede cambiar junto al del sistema general.

Atajos de teclado para realizar diferentes acciones, como abrir la ventana para buscar y añadir contenido.

Modo sin conexión.

Eliminación de cache.

Dentro de la vista del contenido, marcar contenido, refrescar los metadatos o eliminarlo de nuestra lista.

Permite marcar como vistos episodios sueltos.

Opinión del editor

Teniendo el cuenta lo que yo busco, creo que seguiré usando Trakt, aunque no esté en español. Trakt tiene scrobbler, que es esa función que permite marcar automáticamente lo que vemos o escuchamos (Lasf.FM), y además puedo usarlo desde el móvil. Pero también creo que usaría Ticket Booth si soportara Trakt, o por lo menos inicio de sesión en TMDB. Actualmente está disponible en Flathub, y para no perder nuestras listas deberíamos hacer una copia de seguridad de lo que hay en var/lib/flatpak/app y lo que quiera que ponga la carpeta de la aplicación, que actualmente es me.iepure.Ticketbooth.

Pero para el que busque algo así como una lista de lo que se ha visto y lo que se desea ver con privacidad, Ticket Booth es de lo mejor que puede usar en Linux.