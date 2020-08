Durante muchos años, la aplicación más popular para hacer videollamadas fue Skype. De hecho, yo diría que sigue siéndolo, o así aparece incluso en series y películas, algo para lo que puede tener algo que ver el marketing. Pero lo cierto es que las llamadas de vídeo nunca han sido muy seguras, y por ese motivo Telegram se puso manos a la obra para ofrecer algo que ya ofrecía incluso WhatsApp, pero mucho mejor.

El pasado 14 de agosto, el equipo de desarrolladores de la popular app de mensajería lanzó varias versiones de su app de mensajería, siendo las más importantes las 7.0 que están disponibles en iOS y Android, con la posibilidad de hacer videollamadas. En el comunicado, avisaban de que la función llegaría antes a Android, ya que Apple tarda más en revisar las apps y no habían llegado a tiempo (lo que parece que no les hizo mucha gracia). Por otra parte, y lo que quizá interese más a nuestros lectores, también lanzaron Telegram 2.3 de escritorio, con muchos cambios desde la v2.0 y en cuya lista de novedades se lee sólo «Llamadas de vídeo (versión alfa)».

Artículo relacionado: Si usas Telegram en Linux, te recomendamos hacer este cambio en su última versión

Las videollamadas llegan a Telegram, pero en versión alfa

Habiendo usado varias versiones, creo que por el momento es todo un poco confuso, algo normal si tenemos en cuenta que aún están en fase alfa. En los dispositivos móviles, hay usuarios a los que no les aparece la opción «vídeo» aunque hayan actualizado e incluso realizado alguna videollamada, pero sí aparece el icono del vídeo si entramos al apartado de nuestros contactos. Si estamos en la versión de escritorio, que tenemos que recordar que es Telegram 2.3, también están disponibles, pero tenemos que tocar el icono del teléfono y, durante la llamada, hacer clic en el botón del vídeo (ver captura de cabecera) para emitir una imagen de lo que recoge la cámara.

En el momento de escribir estas líneas, la función ya está presente en la versión de Telegram para Windows, pero la de Linux no se ha actualizado, o por lo menos la de Flathub, por lo que aún no podemos videollamar a no ser que descarguemos la versión en binarios, disponible en este enlace. Tampoco aparece nada parecido en la versión web, pero probablemente se estén esperando a una fase más avanzada para incluir la nueva función también para usarla en el navegador.

Personalmente, como usuario que no confía mucho en la calidad de WhatsApp y quien no usa ninguna otra app de mensajería, esto me parecen muy buenas noticias. Como yo, ¿te planteas usar Telegram como app para videollamar por defecto?