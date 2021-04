Tanks: un videojuego clásico para Linux que te va a sonar…

Seguro que aún recuerdas aquel videojuego de consolas que arrasó. Me estoy refiriendo al título Battle City / Tank 1990. Nada que ver con los gráficos de Word of Tanks, War Thunder y otros videojuegos actuales, pero no le faltaba nada para hacerte pasar una divertida sesión en solitario jugando contra la máquina o con un segundo jugador que te ayudase a eliminar a todos los tanques enemigos sin que llegase a acabar con tu águila, ya que de ser así … Game Over.

Para los que no lo recuerden, este videojuego era un título 2D donde aparecía uno o dos tanques en la zona de abajo, junto con el águila que debías proteger. A lo largo de la pantalla, había una serie de pasillos y construcciones laberínticas de diferentes materiales. Algunos de esos materiales indestructibles, otros se podrían destruir mediante un disparo, generando así pasadizos.

Tu objetivo era cazar y destruir a los tanques enemigos que iban apareciendo en oleadas por la zona superior de la pantalla, y que éstos no disparasen a tu águila, destruyendo la protección que la solía rodear y pudiendo así destruirla una vez desprotegida.

Además, poseía un editor de pantallas en el que podrías crear tus propios mapas en los que jugar, algo que también era bastante divertido, porque podías proteger el águila con materiales indestructibles o ponérselo mucho más complicado a tus enemigos para llegar a ti…

Pues bien, si sientes nostalgia de ese videojuego y quieres volver a jugar en tu distro, no necesitarás ningún tipo de emulador ni nada parecido, ya que han desarrollado una implementación de código abierto llamada Tanks. Está escrita en C++ y usa la biblioteca gráfica SLD2.

Para instalarlo, puedes usar estos comandos en Debian/Ubuntu y derivados:

sudo apt install build-essential libsdl2-dev libsdl2-ttf-dev libsdl2-image-dev #Descargar Tanks-master.zip desde el enlace que dejo al final del artículo #Extraer el directorio dentro del zip cd Tanks-master make clean all cd build/bin && ./Tanks

Para jugar, simplemente selecciona 1 o 2 jugadores con las flechas del teclado e inicia la partida. Puedes usar las flechas para mover el tanque del jugador 1, o las teclas WSAD para el jugador 2. INTRO pausa el juego, y Ctrl izquierdo y derecho para disparar…

Más información – Sitio de Tanks en GitHub