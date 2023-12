Tails 5.20 ya fue liberado y estas son sus novedades

The Amnesic Incognito Live System o Tails es una distribución Linux diseñada para preservar la privacidad y el anonimato

Hace pocos días los desarrolladores de Tails dieron a conocer el lanzamiento de la nueva versión de «Tails 5.20», la cual trae una serie de mejoras que incluyen un navegador Tor actualizado que soluciona una serie de problemas de seguridad relacionados con JavaScript y otros componentes del navegador.

Para aquellos que desconocen de Tails, deben saber que esta es una distribución que está basada en la base del paquete Debian y diseñada para proporcionar acceso anónimo a la red, con la finalidad de preservar la privacidad y el anonimato del usuario en la red.

La salida anónima de Tails es proporcionada por Tor en todas las conexiones, ya que el tráfico a través de la red Tor, están bloqueadas por defecto con un filtro de paquetes, con lo cual el usuario no deja rastro en la red a no ser que quiera lo contrario. El cifrado se usa para almacenar datos de usuario en el modo guardar datos de usuario entre inicios, además de que presenta una serie de aplicaciones preconfiguradas pensadas en la seguridad y anonimato del usuario, tales como un navegador web, el cliente de correo, un cliente de mensaje instantáneos entre otras más.

Principales novedades de Tails 5.20

Uno de los cambios más importantes que se presenta en esta nueva versión de Tails 5.20 es la implementación de la actualización del navegador Tor Browser a la versión 13.0.4 y el cual llega con base en Firefox a 115.5.0 esr, tor a 0.4.8.9 y OpenSSL a 3.0.12. Además, también incluye algunas correcciones de errores de los cuales se destaca: la corrección del estilo y la posición del panel lateral «Always Prioritize Onions» se solucionó el error con el botón Tor Circuit que no se mostraba si falla el protocolo de enlace TLS.

Otro de los cambios que se destaca es la actualización del cliente de correo Thunderbird a la versión 115.5.0 en el cual se implementan mejoras de seguridad, además de mejoras para Linux, pues el selector de tareas de Plasma ahora ya muestra el ícono predeterminado al ejecutar Thunderbird Flatpak en Wayland, también ahora las vistas previas de enlaces ya son legibles en modo oscuro y se corrigió un problema con el enlace al manifiesto de Flatpak.

Además de ello, en Tail 5.20 se ha tomado la decisión de dejar de descargar la lista de filtros AdGuard para uBlock Origin en el idioma de la sesión. Esta medida tiene como objetivo evitar la toma de huellas digitales avanzada del navegador, una técnica utilizada para rastrear a los usuarios en línea.

Tails 5.20 también soluciona varios problemas informados por los usuarios, particularmente relacionados con la nueva función de almacenamiento persistente. Después de numerosos informes de problemas, el equipo implementó varias mejoras, incluida la corrección de un error al activar el Almacenamiento persistente y la mejora de la traducción de la interfaz de WhisperBack.

Por otra parte, se destaca que la herramienta de informe de errores WhisperBack recibió una mejora en la interfaz, lo que facilita a los usuarios informar la información necesaria para la resolución de problemas.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar Tails 5.20

Si quieres probar o instalar esta nueva versión de esta distribución de Linux en tu equipo, puedes obtener la imagen del sistema la cual ya está disponible desde su página web oficial en su sección de descargas, en enlace es este. La imagen que se obtiene desde la sección de descargas es una imagen ISO de 1.2 GB capaz de funcionar en modo en vivo.

¿Cómo actualizar a la nueva versión de Tails 5.20?

Para aquellos usuarios que tengan instalada una versión anterior de Tails y quieren realizar la actualización a esta nueva versión, pueden realizar directamente siguiendo las instrucciones de este enlace.

Para ello podrán hacer uso de su dispositivo USB que utilizaron para instalar Tails, pueden consultar la información para llevar este movimiento en su ordenador en el siguiente enlace.