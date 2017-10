Tails 3.2 está disponible

Los amantes de la seguridad informática llevada al extremo están de enhorabuena. Tails, el sistema operativo favorito de Edward Snowden, ya tiene nueva versión disponible. Se trata de Tails 3.2, una distribución que sigue apostando por la seguridad en su máxima expresión.

Tails 3.2 entre otras cosas, ha actualizado su Kernel a la versión 4.12, logrando así aumentar la compatibilidad con los nuevos componentes de hardware, además de asegurar un soporte actualizado y por lo tanto, seguro.

Sin embargo, su principal novedad es la adición de la posibilidad de conectarnos a internet a través de conexiones PPPoE y de línea telefónica o Dial Up. Además, se han solucionado los problemas que traía el teclado en pantalla Florence o mejor dicho, Florence ha sido reemplazado por el teclado en pantalla de Gnome, que no tiene ningún problema.

Finalmente, se han actualizado todos los programas a su versión más reciente, como por ejemplo el cliente de correo Thunderbird, además de corregir algunos bugs, como por ejemplo uno relacionado con el manejo de claves secretas. La única pega es que con las nuevas novedades, el sistema operativo ahora debe ejecutarse en un pendrive de como mínimo 8 GB, en lugar de los 4 GB de las versiones anteriores. Sin embargo, no creo que esto suponga problema alguno en pleno 2017.

Con esta actualización, sin duda Tails sigue siendo uno de los sistemas operativos más seguros del mundo si tu objetivo es navegar por internet sin ser detectado. Tails es conocido por utilizar redes como Tor o freenet, unas redes de internet a las que se accede mediante una ip anónima y cuyos enlaces no son indexados por buscadores.

A pesar de la mala fama de esas redes, debido principalmente a las personas que las usan de forma ilegal, no son pocos los que se han pasado a este tipo de sistemas, para así evitar el excesivo control de los gobiernos y compañías en el tema de internet. Estas personas no hacen nada ilegal, pero no quieren que les estén controlando, así que usan sistemas operativos como Tails para estar libres de ese control.

Si quieres descargar Tails, lo puedes hacer desde su página oficial, en la cual además viene un completo tutorial que deberás seguir si no quieres perderte ningún detalle sobre su funcionamiento.