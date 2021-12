Surviving Mars: Nuevo DLC lanzado por Paradox

Paradox no cesa en el desarrollo de mejoras y nuevo contenido descargable para el título Surviving Mars. Un videojuego de colonización y supervivencia en Marte que ha sido todo un éxito. Ahora llega un nuevo DLC que llega como revisión de Below and Beyond, y que es totalmente gratuito para todos.

El anterior DLC se lanzó en septiembre de este año, y rápidamente obtuvo una puntuación muy negativa. Paradox ha querido subsanar esto con algunas mejoras y pulir todo lo que no gustó en el anterior contenido descargable de Surviving Mars que podrás encontrar tanto en la tienda de Valve, Steam, como en la propia de Paradox, en GOG, y Humble Store. Seguramente, por estas fechas, haya algunas ofertas si aún no tienes el título…

Las novedades en Surviving Mars En esta nueva actualización del DLC se incluyen algunas mejoras como:

Mejoras en Buried Wonder, algo que afecta positivamente a la colonia tanto a nivel de superficie, subterráneo y asteroides.

La historia de Buried Wonder se amplia.

Encontrarás anomalías raras en todo el terreno subterráneo y cada una te permitirá obtener recompensas.

Nuevas tecnologías revolucionarias. Tienes 6 nuevas tecnologías revolucionarias para usar en superficie, subsuelo y a nivel de asteroides.

2 nuevos perfiles de comandante, espeleólogo y minero espacial.

Varias correcciones de errores que existían en la anterior versión.

Mejoras en el propio juego Surviving Mars.

Sin duda, una maravilla para los amantes de los videojuegos de simulación de construcción, la ciencia ficción y la colonización de otros planetas. Como verás, incluso el título base sin DLCs es ya una maravilla y permite realizar multitud de cosas alucinantes, pero con estos contenidos agregados y las actualizaciones, el videojuego es toda una joya que destaca entre los títulos para Linux.

