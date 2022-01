SuperTux se ha lanzado de forma gratuita en Steam

SuperTux es un juego que ya lleva varios años acompañando a muchos fanáticos de las plataformas. Como sabes, es un videojuego inspirado en Super Mario Bros, pero con Tux como protagonista. Es de código abierto y gratuito. La novedad es que ahora tendrá un nuevo impulso tras haberse lanzado también en la tienda Steam de Valve, desde donde también podrás descargar, instalar y jugar desde el cliente Steam.

Este videojuego te permitirá manejar a Tux para saltar, correr, aplastar o disparar a los enemigos, conseguir monedas, conseguir algunos potenciadores, etc. Todo para salvar a Penny, ya que el secuestrador Nolok la ha secuestrado.

Si aún no lo has probado, cuando lo hagas, verás que este videojuego comparte muchas similitudes con los originales de Super Mario, aunque añade otras habilidades exclusivas, como la capacidad de dar volteretas hacia atrás, nadar de forma dinámica, etc. Por otro lado, todos los escenarios que se ven en los distintos niveles se han creado de forma cuidadosa a mano por artistas. La música de fondo también es original.

Si eres usuario de la distro Manjaro, es probable que te hayas encontrado con un problema al usar SuperTux. Parece que eliminando appimagelauncher se soluciona una vez se reinicia el sistema. Por lo demás, parece que los usuarios de Steam con otras distros no han tenido alguno, y lo han variado muy positivamente.

Otras características destacables de SuperTux son:

Multitud de niveles atractivos diseñados para ser atractivos y ofrecer un juego veloz.

Enemigos extraños y peculiares, con los que deberás combatir.

Dos mundos completos, cada uno con niveles únicos y desafiantes, y sus jefes finales con los que luchar.

También tendrás otros mundos estacionales, islas de bonificación con más niveles extra, complementos descargables, etc.

Y si te gusta crear tus propios niveles, también tiene un editor simple y flexible para poder crear tus propias pantallas y compartirlas con cualquiera.

Jugar a SuperTux desde el cliente Steam – Aquí

Descargar SuperTux en FlatPak – Ir a FlatHub

Más información sobre SuperTux – Web oficial del proyecto