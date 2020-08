Stremio: interesante alternativa a Kodi si lo que te interesa es el streaming

Como muchos ya sabéis, Kodi es un gran reproductor multimedia que nos sirve, además de para reproducir todo tipo de contenido, para disfrutar de películas y música en streaming, entre otro. Hace mucho tiempo que existe una alternativa que bautizaron como Stremio, aunque su nombre, del que se supone que se han basado en la palabra «streaming», nos da una idea de para qué sirve. ¿Es una alternativa real o nos estamos pasando si afirmamos esto?

Es una alternativa real… si sólo pensamos en el streaming y nos conformamos con las fuentes que hay disponibles. De hecho, si nos hacemos a la app y a sus fuentes, tiene un diseño más amigable que el de Kodi, más intuitivo, por lo que es una buena opción para todos aquellos que han decidido olvidarse del que nació como XBMC porque piensan que es muy complicado. A continuación te vamos a enseñar cómo instalar Stremio en Linux y a contarte un poco cómo funciona.

Cómo instalar Stremio en Linux

Hay diferentes maneras u opciones de instalar Stremio. Lo mejor que podemos hacer es ir a este enlace y elegir el paquete para nuestra distribución. Los hay para Debian/Ubuntu, Fedora, Arch/Manjaro (también AUR), en código fuente y en versión Flatpak. Teniendo en cuenta que la última lo contiene todo en un paquete más limpio, sería mi recomendación, pero antes tenemos que habilitar el soporte si nuestra distribución no lo incluye por defecto.

Si no tenemos cuenta, al iniciar la app nos pedirá que creemos una. Esto nos servirá principalmente para sincronizar entre dispositivos. Una vez dentro, nos encontraremos con algo similar a lo que veríamos en apps como Netflix, Amazon Prime o Movistar+, salvando las distancias. De hecho, Stremio nos ofrece la posibilidad de ver películas de servicios como el mencionado Netflix, Amazon o incluso el iTunes de Apple. Por otra parte, con los addons incluidos por defecto también podremos buscar y ver contenido de páginas de streaming, pero en torrent, lo que todos sabemos lo que significa.

Stremio es más intuitivo que Kodi

Sobre cómo funciona, poco podemos decir más allá de que es todo muy intuitivo: desde la pestaña Descubrir veremos lo que es tendencia, además de poder acceder a las secciones de películas, series, YouTube o buscar contenido por tipo, año y demás; en la pestaña Mi Biblioteca veremos lo que tenemos guardado para ver después, entre lo que se incluyen las reproducciones que ya hemos empezado; en una última pestaña hay un calendario que podremos consultar para ver qué tenemos delante, lo que viene principalmente bien si estamos siguiendo alguna serie. Por otra parte, hay una caja de texto en donde podemos pegar enlaces magnet para reproducir películas sin tener que descargarlas.

En el icono de la pieza del puzle es en donde podremos ver qué addons tenemos instalados e instalar más. Aunque destacan los que sirven para reproducir torrents, también hay algunos para ver contenido para adultos, reproductores IPTV, audio libros y hasta recetas de cocina, pero, como cabría esperar, mucho de este contenido está sólo en inglés.

Disponible también para Windows, macOS y Android

Aunque como es lógico aquí nos hemos centrado en la versión para Linux, Stremio está también disponible para otros sistemas operativos, como Windows, macOS o, más interesante aún por ser compatible con la versión TV, para Android. Que sea necesaria una cuenta para poder usar la app puede frenarnos un poco, pero podemos usar una cuenta de Facebook y, una vez creada, todos nuestros favoritos, todo lo que hayamos empezado a reproducir y todos los addons instalados estarán igual en cualquier dispositivo en el que usemos Stremio.

Así que ya lo sabéis. Para mí, Kodi no tiene rival, pero sí tiene un punto débil en su interfaz por defecto que creo que se agrava si lo que nos interesa reproducir nuestra biblioteca musical. Stremio no es tan potente, pero sí merece la pena probarlo y, además, su interfaz sí que deja un buen sabor de boca justo tras su instalación. Si lo pruebas, no dudes en dejar tus experiencias en los comentarios.