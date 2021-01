Por lo general, me gustan las PWA. Tanto es así que hace tiempo que dejé de buscar algo para instalar aplicaciones web en mis sistemas operativos y casi todo lo hago desde mi navegador web. Pero tengo que reconocer que no todas las aplicaciones web me parecen perfectas, y entre ellas están las música en streaming. Por ese motivo, porque no llueve a gusto de todos, nació Spot, y con su nombre y habiendo mencionado lo de la música en streaming, seguro que sabéis para qué servicio se ha diseñado.

Efectivamente, Spot es un reproductor nativo para escuchar música de Spotify. Antes de seguir, y para no hacer perder el tiempo a nadie, tengo que avisar de algo importante: para poder usar esta app, necesitaremos una cuenta de Spotify Premium; si tenemos una cuenta gratuita, sencillamente no se podrá conectar. Explicado esto, creo que la captura que tenemos encabezando este artículo, sacada de la web oficial del proyecto, ya nos da una idea de por qué existe spot.

Spot sólo funciona con cuentas Premium

Spot está desarrollado en Rust y GTK y tiene un diseño que quedará especialmente bien en GNOME. Lógicamente, y como prácticamente todo lo que existe para Linux, se puede usar en otros escritorios/entornos gráficos, pero desentonará un poco si no se instala en el que usan las versiones principales de sistemas como Fedora o Ubuntu.

Lo que ofrece Spot es lo siguiente:

Importante insistir en que funciona sólo con cuentas Premium .

. Control de reproducción mínimo, con sólo los botones de reproducción/pausa, canción previa/siguiente y adelantar/retrasar y una barra de progreso.

Buscador para la librería, para los discos guardados.

Búsqueda de discos.

Vista de artista.

Gestión de credenciales con Servicio Secreto por DBus.

Spot requiere Rust, GTK3 y algunas cosas más, por lo que hay que construir/instalar las dependencias como se explica en su página de GitHub (enlace arriba). Si no queréis instalar nada de esto, también está disponible como paquete Flatpak, por lo que instalarlo es tan sencillo como abrir nuestro centro de software, buscar «spot» e instalar lo que aparece con «Flathub» como fuente.