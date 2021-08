\SPEK.TAKL\ Banned Edition: videojuego de horror psicológico

Ya existen varios títulos de videojuegos de horror psicológico, pero siguen apareciendo más y más, y es que estos juegos tienen algo que te lo hacen pasar realmente mal, pero que a la vez resultan de lo más adictivo. Otro título más que podrás agregar a tu lista de deseos si te gusta este género es \SPEK.TAKL\ Banned Edition.

Un título en primera persona que ya tienes a tu disposición en plataformas como itch.io o también debería estarlo en Valve Steam., pero ha desaparecido de esta tienda, y no se conoce demasiado bien el motivo. Es curioso que Valve se permita rechazar cada vez más juegos en su tienda, considerando que gracias a la mayor variedad Steam está creciendo… Sus motivos tendrán, supongo.

\SPEK.TAKL\ Banned Edition es un videojuego en primera persona, como he citado anteriormente, y basado en el terror psicológico. Puede tener múltiples finales en función de cómo completes los retos. En principio se puede completar en menos de una hora, pero al tener variedad de terminaciones, se puede repetir tantas veces como quieras…

\SPEK.TAKL\ Banned Edition se basa en la historia de un personaje que se sienta a ver la televisión a altas horas de la noche y mientras está en su cómodo sofá en un apartamento de 1994, pero todo se tornará siniestro… En la propia descripción que ha dejado el desarrollador, te da detalles de lo que encontrarás al instalar este título: «Hagas lo que hagas, no te preocupes por los vecinos; NO abra la puerta; y nunca NUNCA mire las cintas VHS que se caen a través de su ranura de correo.» Con una exploración psicosexual muy intensa, íntima, y perturbadora llena de terror extremo y que te llevará a los extremos a los que nunca has llegado para evitar enfrentarte a lo inevitable…

En cuanto a las características relevantes de \SPEK.TAKL\ Banned Edition, destacan: Cuatro finales diferentes: tus acciones, o tu inacción, importan.

Ambiente de película de medianoche: una narrativa abstracta con temas psicosexuales, que se hace eco de las obras de Lynch y Cronenberg.

Televisión nocturna: siéntese y mire más de una hora de videos remezclados de dominio público.

Jugabilidad de bajo riesgo: sin enemigos que pongan al jugador en peligro, solo elementos de rompecabezas ligeros para resolver y una atmósfera tensa y pesada Por otro lado, lo nuevo en este relanzamiento es:

Un final exclusivo adicional, que explora aún más los temas oscuros del juego original.

Pistas de música no utilizadas compuestas para el lanzamiento original agregadas nuevamente a los nuevos entornos

Mejoras en la calidad de vida, como subtítulos para diálogos y corrección de errores para una experiencia más fluida

