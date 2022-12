La semana pasada, entre la maraña de novedades que nos adelanta KDE cada siete días hubo una que destacó mucho sobre el resto: están preparando un sistema avanzado de apilado que llegará en Plasma 5.27 y que podría parecerse a lo que hay disponible en Pop!_OS. Hoy, Nate Graham ha adelantado otros cambios interesantes, concretamente que han empezado a reescribir la interfaz de Spectacle, lo que dará como resultado que se podrá hacer mucho más con la herramienta de capturas de pantalla de KDE.

Antes que nada, hay que echar un vistazo a la imagen de cabecera y dudar de que ese sea el diseño final que tendrá Spectacle en 2023. El actual está mucho mejor y es más consistente con el resto del escritorio, pero aún habrá que esperar cuatro meses para resolver esta duda. Sea o no lo que veremos en el futuro, la nueva interfaz escrita en QML permitirá hacer cosas que no son posibles en la actualidad.

Spectacle permitirá grabar la pantalla

Una de las novedades que introdujo GNOME 42 fue una nueva herramienta de capturas de pantalla. Entre sus mejoras, además del diseño totalmente renovado, teníamos la posibilidad de grabar la pantalla. Aunque es cierto que no graba igual de bien que SimpleScreenRecorder o un OBS bien configurado, también lo es que viene por defecto, y que cualquier usuario sin grandes conocimientos puede grabar la pantalla «out of the box». Spectacle ha ofrecido desde hace mucho tiempo como un acceso directo a las herramientas que tengamos instaladas para grabar la pantalla, pero pronto podrá hacerlo por sí mismo.

El funcionamiento o la interfaz de este capturador no ha sido revelado, pero sí que está en camino. Queda por saber todo de cómo será, empezando por la calidad de la grabación o si podrá capturar también el audio, pero ya viene. Además, se espera que, como la herramienta de GNOME, pueda grabar tanto en X11 como en Wayland, por lo que no tendremos que pensar en si usamos SimpleScreenRecorder (la mejor para mí), OBS u otra alternativa compatible con cómo hayamos iniciado la sesión.

Anotar en el cuadro de selección

No soy un gran fan de Flameshot, la herramienta de capturas de pantalla que Canonical ofrecía como alternativa a Shutter cuando éste fue eliminado de los repositorios oficiales (se supone que por una dependencia descontinuada). Pero sí ha tenido siempre algo que me ha gustado: podemos elegir una zona y anotar sobre ella. Esta función también llegará en Spectacle 23.04.

Como con la función para grabar la pantalla, tampoco conocemos muchos detalles de cómo implementarán esta novedad, pero sí que llegará en abril de 2023. Y es que parece que últimamente KDE está pensando a lo grande, aunque, bueno, nunca han dejado de hacerlo. Sólo queda que todo lo que añadan lo implementen bien, y no que lancen Plasma 6.0 junto a muchas novedades en KDE Gear y volvamos al campo de minas que tan mala fama le dio a KDE hace unos años.