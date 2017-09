El soporte de los Kernel Linux LTS pasará a ser de 6 años

Según hemos podido saber, el soporte de los Kernel de Linux que sean LTS, es decir, “Long Term Support”, pasarán a tener un soporte mucho más largo. En concreto, este soporte durará unos 6 años a partir de la versión 4.14, la cual saldrá pronto, aunque algo retrasada con respecto a los plazos esperados (se espera que salga en Noviembre).

Sin duda, esta noticia sorprende, ya que ha multiplicado por tres el soporte anterior que poseían las versiones LTS del Kernel. Hasta la fecha, el soporte era de dos años, una cantidad que aunque era suficiente para algunos usuarios, para otros no tanto.

La razón por la cual se ha hecho esto, es la estabilidad, ya que de esta manera, los usuarios que quieran podrán mantener el mismo Kernel LTS durante 6 largos años, sin tener que actualizar o cambiar de versión si no quieren. Al tener soporte, las personas que no se hayan actualizado, no tendrán nada que temer a los fallos de seguridad ni a quedarse sin actualizaciones, ya que las tendrán garantizadas durante 6 años.

La otra gran razón tiene que ver con los teléfonos Android, los cuales como ya sabrás, llevan Kernel Linux. Debido a la gran fragmentación de versiones y a la falta de interés de los fabricantes por ofrecer soporte a teléfonos antiguos, muchos de ellos han quedado con versiones del Kernel obsoletas, sin soporte y por lo tanto, vulnerables.

Esto se hará patente a partir de la versión 8 de Android, también conocida como Android Oreo. Esta versión contará con Kernel LTS de larga duración con una mejora del soporte por parte de Google, disponible para todos los dispositivos que posean esta versión de Android.

De esta forma, el Kernel 4.14 LTS contará con soporte hasta finales del 2023, así que sin duda será la mejor opción de muchos usuarios. Recordemos que salen de 4 a 6 versiones nuevas del Kernel por año, pero sólo una de ellas es LTS, así que actualizar a la versión 4.14 LTS cuando sea estable sin duda será una gran idea.