Solución al error “Read-only file system”

El encontrarse con errores durante el uso de tu distribución favorita puede ser no solo un dolor en el pecho, si no un dolor de cabeza cuando no tienes ni la menor idea de lo que está sucediendo y el por qué te está ocurriendo.

Si bien este mensaje “Read-only file system” ya me ha ocurrido varias ocasiones haciéndome perder la cabeza y sobre todo terminado por tener que reinstalar todo mi sistema, pues al realizar alguna actividad por la terminal nos despliega este mensaje.

Lo primero que procedemos a hacer es reiniciar el equipo, lo que nos lleva a que cuando lo iniciamos sencillamente el sistema no inicia el servidor gráfico y recibimos la famosa pantalla negra:

"BusyBox v* multi-call binary (initramfs)"

Donde muchos terminan por desertar y volver a reinstalar el sistema.

Pero lo que debemos de hacer es evitar reiniciar el sistema, esto es lo más recomendable pues mientras estemos dentro, como lo indica el mensaje, el sistema solo se encuentra en modo lectura por lo que no podemos grabar nada en el sistema.

El problema

El primer paso es tratar de identificar el error y buscar en la red mientras estamos dentro del sistema, es más sencillo y sobre todo tratar recordar que fue lo que nos llevó a ello.

Si bien lo más usual que puedes encontrar en la red, es que el sistema se auto protege, dado que el disco que estas usando ya no es óptimo para almacenar datos.

Lo que resulta que solo se ponga en modo lectura por lo que solo nos permite poder acceder a los datos, más sin en cambio no nos permite poder realizar cambios dentro de él.

Para mí esto es insólito, pues llevo apenas unas cuantas semanas con un disco nuevo y que revisando los datos SMART y sectores, no es posible que ya este en mal estado.

Dado que en lo personal no estaba de acuerdo con que mi disco ya estaba en las ultimas, lo primero que decidí hacer es realizar una limpieza a mi hardware, por aquello de alguna partícula que este interfiriendo con su funcionamiento.

Volví a iniciar mi equipo y resultado con lo mismo.

Soluciones

Lo siguiente que hice fue cambiar los cables del disco, en mi caso SATA, he sabido que los clásicos cables rojos suelen dañarse muy rápido ya sea por las altas temperaturas o por algún dobles.

Esta solución me resulto útil.

En otro caso es a nivel software por lo que debemos de hacer es identificar cual es la partición que paso a “Read-only file system”.

En el mejor de los casos si es una partición diferente a donde se encuentra tu sistema tienes las de ganar, puesto que tienes la facilidad de poder montar y desmontar dicha partición sin problemas.

Para ello nos podemos apoyar del uso de la terminal y ejecutar los siguientes comandos, donde primero identificaremos el punto de montaje de la partición y después procedemos a volverla a montar con los permisos de lectura y escritura:

sudo fdisk -l

Ya identificada la partición la volvemos a montar, donde /sdXx sera el punto de montaje, puede ser /sdb1 o /sdc, etc.

mount -o remount,rw /dev/sdXx

Si la partición de tu sistema fue la que se protegió, aplicar este comando no te va a funcionar, por lo que debemos de aplicar lo siguiente:

mount -o remount /

Si sigues recibiendo el mismo error podemos optar por ejecutar lo siguiente:

sudo fsck -Af -M sudo reboot

Lo que hará es comprobar el sistema de archivos y tratar de realizar las correcciones correspondientes.

Aquí debemos anotar los bloques que nos va a desplegar que tienen errores, en mi caso me desplego algo asi:

Free blocks count wrong for group #190 (102254, counted=102258). Fix? yes Free blocks count wrong for group #629 (1558554, counted=1558555). Fix? yes Free blocks count wrong for group #1558658 Fix? Yes

Donde los trataremos de reparar:

sudo fsck -b 102254 /dev/sda1 -y

En el último de los casos debemos acceder a las opciones avanzadas de nuestro sistema desde el GRUB y realizar un fsck.